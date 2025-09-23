La firma ya había anunciado a este medio un plan de inversión de US$ 1.5 millones para remodelar cinco de sus 60 tiendas en Perú. (Foto: Renzo Costa)
La firma ya había anunciado a este medio un plan de inversión de US$ 1.5 millones para remodelar cinco de sus 60 tiendas en Perú. (Foto: Renzo Costa)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa peruana de cueros Renzo Costa avanza con una estrategia integral que combina diversificación de productos, renovación de tiendas y expansión territorial, tanto en el mercado nacional como internacional. Bajo una nueva gerencia, la compañía busca consolidar su posicionamiento apostando por experiencias de compra más inmersivas, líneas orientadas al segmento de regalos y una modernización de su logística.

TE PUEDE INTERESAR

Renzo Costa se alista para Navidad: la estrategia en categoría clave
La “cartera” de proyectos de Renzo Costa: marca de cueros “curte” plan en Callao
‘Alma en Pena’ descansará en el Jockey Plaza: española de calzado da primer paso en Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.