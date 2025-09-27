Megaplaza Independencia es uno de los centros comerciales de la chilena Parque Arauco. (Foto: Difusión)
Mayumi García
Con más de 20 centros comerciales en el país, la chilena Parque Arauco también capitaliza oportunidades a través del desarrollo de dark store en algunos puntos clave de su operación, principalmente, en la capital del país. Así, tras reunir experiencia en el último año con este tipo de negocio en Megaplaza Independencia y Larcomar, ahora aterriza en un nuevo proyecto bajo el mismo modelo en su mall Parque La Molina.

