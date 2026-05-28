Camionetas Tesla Cybertruck frente a las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California, EE. UU., el lunes 13 de abril de 2026. SpaceX ha presentado de forma confidencial una solicitud para una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto, lo que acerca a la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk a lograr la mayor salida a bolsa de la historia.
Camionetas Tesla Cybertruck frente a las instalaciones de SpaceX en Hawthorne, California, EE. UU., el lunes 13 de abril de 2026. SpaceX ha presentado de forma confidencial una solicitud para una oferta pública inicial, según personas familiarizadas con el asunto, lo que acerca a la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial del multimillonario Elon Musk a lograr la mayor salida a bolsa de la historia.
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Agencia Bloomberg
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Una fusión entre SpaceX y Tesla Inc. tras la salida a bolsa es inevitable y solo es cuestión de tiempo, ya que Elon Musk querrá consolidar el control sobre todas sus empresas, según Peter Diamandis, uno de los primeros inversionistas de SpaceX.

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