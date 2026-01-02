Tesla cree que la incertidumbre económica está minando sus ventas.
Tesla cree que la incertidumbre económica está minando sus ventas.
comunicó este viernes ventas inferiores a las esperadas en el cuarto trimestre de 2025, cediendo su posición como la mayor empresa de del mundo en ventas anuales al .

La compañía estadounidense, propiedad del magnate , registró 418,227 entregas en los últimos tres meses del año, lo que eleva su cifra de ventas anuales a alrededor de 1.64 millones de vehículos eléctricos.

Las entregas de automóviles de Tesla cayeron un 8.5% en 2025, al situarse en 1′636,129 unidades, informó este viernes el fabricante de automóviles eléctricos. De forma paralela, su producción cayó el año pasado un 6.7%, hasta 1′654,667 unidades.

Pierde título

Las cifras confirman que la compañía estadounidense ha dejado de ser el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. El título ahora lo ostenta la china BYD, que en 2025 vendió 4.6 millones de vehículos enchufables (eléctricos de batería e híbridos enchufables).

El jueves, BYD también informó haber vendido 2.26 millones de vehículos eléctricos puros en 2025.

Según el consenso de FactSet, los analistas preveían que las ventas de Tesla en el último trimestre se desaceleraran menos, hasta unas 449,000 unidades.

De hecho, BYD vendió en diciembre casi la misma cifra de vehículos que Tesla en los últimos tres meses de 2025 ya que el fabricante estadounidense dijo que en el último trimestre del año su producción fue de 434,358 unidades y las entregas ascendieron a 418,227 vehículos, lo que supone caídas del 5.4% y del 15.6%, respectivamente.

Sin crédito no hay paraíso

Los expertos del sector han señalado que la demanda de vehículos eléctricos tardará en estabilizarse en Estados Unidos tras la eliminación del crédito fiscal de US$ 7,500 a finales de septiembre de 2025.

Antes de esa medida, Tesla ya había experimentado dificultades en las ventas en mercados clave debido al apoyo político de Musk al presidente Donald Trump y a otros políticos de extrema derecha.

Tesla también se ha enfrentado a la creciente competencia de BYD y otras empresas chinas, así como de gigantes europeos.

El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)
El jueves, BYD, con sede en Shenzhen y que también produce automóviles híbridos, anunció ventas récord de vehículos eléctricos durante el año pasado. (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Las cifras de los últimos tres meses de 2025 son peores que las estimaciones de los principales analistas del sector y que Tesla asumió el pasado 30 de diciembre, cuando por primera vez en su historia las publicó en su web.

Según la media de los pronósticos, los analistas esperaban unas entregas de 422,850 unidades de octubre a diciembre, un 1% más que la cifra final.

Tesla anunció que dará a conocer los resultados financieros del último trimestre y del conjunto de 2025 el próximo 28 de enero.

Elaborado con información de EFE y AFP

