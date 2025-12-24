El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo el martes que las principales empresas tecnológicas estadounidenses anunciarán pronto inversiones en la nación sudamericana.

Paz dijo en una conferencia de prensa transmitida por internet que se espera que delegaciones de empresas como Tesla Inc, Amazon.com Inc y Oracle Corp visiten Bolivia en enero para anunciar inversiones en tecnología, incluyendo centros de datos que se instalarán en las ciudades de El Alto y Cochabamba.

Tesla y Amazon no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, y Paz no proporcionó más detalles sobre las inversiones. Oracle se negó a comentar.

Añadió que Bolivia ha autorizado a empresas como OneWeb, Starlink de SpaceX y Leo de Amazon a operar en Bolivia, con el objetivo de mejorar la conectividad a internet mediante satélites de órbita terrestre baja.

Todas las empresas extranjeras necesitan autorización para operar en Bolivia. El anuncio no precisó si Tesla, Amazon y Oracle han sido autorizadas. Bajo el gobierno de izquierda del presidente Luis Arce, Bolivia había rechazado previamente una licencia que habría permitido a Starlink operar.

Si alguna de las inversiones se materializa, supondría un giro importante para Bolivia, que durante casi 20 años estuvo gobernada por administraciones socialistas que rechazaban a las empresas estadounidenses y buscaban estrechar vínculos con China y Rusia. Paz, un moderado, asumió el cargo en noviembre y se ha mostrado cercano a Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo la semana pasada que “funcionarios del gobierno se encuentran actualmente en Bolivia tratando de facilitar inversiones que fomenten la prosperidad de ambas naciones”.

Paz también dijo que empresas como IBM, Google, Amazon Web Services, Oracle y el Project Management Institute ofrecerán 10,000 becas a jóvenes bolivianos en campos relacionados con la tecnología el próximo año, y que los mejores estudiantes visitarán las instalaciones de SpaceX en Texas y Florida.

Estados Unidos también ha acogido con satisfacción las recientes reformas económicas en Bolivia, principalmente el fin de una importante subvención al combustible que mantuvo el gas y el diésel artificialmente baratos durante casi dos décadas.

“Este es el camino que hay que seguir, no el del estancamiento, los bloqueos y dinamitas”, dijo Paz en referencia a las protestas desencadenadas por la decisión de su gobierno de eliminar las subvenciones al combustible.