Las ganancias, que elevaron el patrimonio neto conjunto de las 500 personas en el ranking a US$ 11.9 billones, se vieron fuertemente impulsadas por la victoria electoral de Donald Trump a fines de 2024 y solo se vieron brevemente interrumpidas por los temores arancelarios en abril, cuando la caída de los mercados provocó la mayor destrucción de riqueza en un solo día desde la pandemia.

Las grandes tecnológicas encabezaron el avance, ya que la euforia por la inteligencia artificial siguió impulsando a las acciones de gran capitalización en Estados Unidos. Cerca de una cuarta parte de todas las ganancias registradas por el índice de riqueza de Bloomberg provino de solo ocho personas, entre ellas el presidente de Oracle Corp., Larry Ellison, el director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, el cofundador de Alphabet Inc., Larry Page, y el fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos. Sin embargo, esa contribución fue menor que la del año pasado, cuando esos mismos ocho multimillonarios representaron el 43% del total de las ganancias.

Cuando comenzó el año, Musk era sin discusión el nombre más destacado en la lista de los más ricos del mundo. Se convirtió por primera vez en un actor político de peso tras donar casi US$ 300 millones a la campaña de reelección de Trump y pasó gran parte de los primeros meses de 2025 en Washington, liderando los esfuerzos del gobierno para recortar costos.

Sin embargo, fue Ellison, y no Musk, quien terminó acaparando la atención. Impulsado por una fuerte alza de las acciones de Oracle, gracias a sus enormes inversiones en inteligencia artificial, Ellison superó brevemente a Musk como el hombre más rico del mundo en septiembre. Aunque las acciones de Oracle luego retrocedieron cerca de 40% desde su máximo, Ellison cerró el año en los titulares por su participación en la oferta de Paramount Skydance Corp., dirigida por su hijo David Ellison, para adquirir Warner Bros. Discovery Inc.

Alzas en patrimonio neto por región en 2025

Las ganancias no se limitaron a EE.UU. Mientras el índice S&P 500 registró un avance anual de 17% hasta el 30 de diciembre, fue superado por una ganancia de 22% del FTSE 100 del Reino Unido y un salto de 29% del Hang Seng de Hong Kong.

Otras clases de activos tuvieron un desempeño incluso mejor. Los metales preciosos registraron uno de sus mejores años en décadas en medio de una fuerte búsqueda de refugio, mientras que el cobre y las tierras raras también surgieron como materias primas de gran importancia geopolítica. Entre los principales beneficiados estuvieron la magnate minera australiana Gina Rinehart y la familia Luksic de Chile, que sumaron miles de millones a sus fortunas.

Antes de una venta masiva reciente, las criptomonedas también estaban en camino de superar el rendimiento de las acciones en el año. El bitcoin alcanzó máximos históricos tras la victoria electoral de Trump y extendió esas ganancias luego que el gobierno aprobara una serie de políticas favorables al sector. Sin embargo, una fuerte caída que comenzó en octubre borró todas esas ganancias y algo más, golpeando la riqueza de multimillonarios como los gemelos Winklevoss, Changpeng Zhao y Michael Saylor.

A continuación, una lista de algunos de los mayores ganadores y perdedores del año, según el Bloomberg Billionaires Index.

Ganadores:

Larry Ellison

Patrimonio neto: US$ 249,800 millones

Ganancia anual: US$ 57,700 millones

A los 81 años, el cofundador de Oracle está asumiendo más responsabilidades en la gestión diaria de la empresa y lidera su enorme apuesta por la infraestructura de inteligencia artificial. El patrimonio neto de Ellison aumentó US$ 89,000 millones el 10 de septiembre tras un sólido informe trimestral de resultados vinculado a los planes de expansión en IA de Oracle, el mayor incremento de riqueza en un solo día registrado por el índice de Bloomberg hasta ese momento.

Ellison también ha estado desplegando su fortuna en el sector de medios, al garantizar personalmente la parte de capital de la oferta hostil de US$ 108,000 millones de su hijo David para comprar Warner Bros. Los planes en curso de Oracle para liderar el proyecto de infraestructura de IA Stargate, valuado en US$ 500,000 millones, y tomar una participación en las operaciones de TikTok en EE.UU. podrían seguir redefiniendo la riqueza de Ellison en 2026 y más allá.

Elon Musk

Patrimonio neto: US$ 622,700 millones

Ganancia anual: US$ 190,300 millones

Tras convertirse en el mayor donante en las elecciones de 2024, Musk pasó gran parte de la primavera en Washington, mientras su Departamento de Eficiencia Gubernamental recortaba fondos y ejecutaba despidos masivos en agencias federales. Eso tuvo un costo para su patrimonio, ya que las acciones de Tesla se vieron fuertemente golpeadas, en parte por el rechazo de consumidores a su actividad política.

Sin embargo, su fortuna se recuperó después de que dejara la Casa Blanca tras un enfrentamiento público con Trump. Una reciente venta interna de acciones en SpaceX convirtió a la empresa en la compañía privada más valiosa del mundo y llevó su riqueza por encima de los US$ 600,000 millones por primera vez. Además, los accionistas de Tesla aprobaron un nuevo paquete de compensación que le abre un camino claro para convertirse en el primer billonario del mundo si cumple una ambiciosa serie de objetivos de desempeño en los próximos años.

Gina Rinehart

Patrimonio neto: US$ 37,700 millones

Ganancia anual: US$ 12,600 millones

Pocos multimillonarios se beneficiaron tanto este año en la carrera por asegurar suministros de tierras raras como la persona más rica de Australia. Principalmente a través de su empresa privada Hancock Prospecting, Rinehart ha reunido la mayor cartera de tierras raras fuera de China y se ha posicionado como una figura clave en la batalla geopolítica por el control de estos materiales, esenciales para tecnologías como semiconductores y vehículos eléctricos. También asistió a eventos en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida y es inversora en Trump Media & Technology Group Corp., la empresa que opera la red social del presidente, Truth Social. Rinehart aumentó el tamaño de su participación en cerca de dos tercios en los tres meses hasta el 30 de junio.

Donald Trump y su familia

Patrimonio neto: US$ 6,800 millones

Ganancia anual: US$ 282 millones

Desde que inició su campaña de reelección, Trump y su familia se involucraron en una serie de negocios que enriquecieron al clan a una escala sin precedentes en la historia presidencial moderna. En los últimos 15 meses, la fortuna familiar creció cerca de 70%, incluso después de una caída reciente. En los días previos a su segunda asunción, Trump y su esposa Melania promovieron un par de memecoins con sus nombres, que subieron con fuerza antes de desplomarse. Aun así, el token de Trump sumó más de US$ 200 millones a la riqueza familiar, según el Bloomberg Billionaires Index. Trump también cofundó la plataforma cripto World Liberty Financial con sus hijos semanas antes de las elecciones de 2024. Desde entonces, Donald Trump Jr. y Eric Trump se volcaron a proyectos cripto, incluida la minera de activos digitales American Bitcoin Corp.

Uno de los principales activos de Trump, una participación en Trump Media, se disparó en valor en diciembre tras anunciarse una fusión con la empresa de fusión nuclear TAE Technologies, aunque sigue más de 70% por debajo de sus máximos de enero. El presidente también obtuvo una victoria en agosto cuando una multa civil por fraude de US$464 millones fue anulada en apelación, aunque el tribunal mantuvo la conclusión de que había violado la ley al inflar el valor de activos como su complejo Mar-a-Lago.

Perdedores:

Manuel Villar

Patrimonio neto: US$ 10,000 millones

Pérdida anual: US$ 12,600 millones

Villar, que alguna vez fue el hombre más rico de Filipinas, vio desaparecer más de US$ 18,000 millones de su fortuna en cuestión de días después de que las acciones de su desarrolladora inmobiliaria Golden MV Holdings Inc. se desplomaran más de 80% tras el fin de una suspensión de negociación de seis meses en noviembre. Las transacciones habían sido detenidas luego de que Golden MV no presentara resultados financieros tras revelarse que había comprado un terreno a Villar por US$ 93 millones, que luego fue revaluado en más de US$ 23,000 millones. Este mes Villar también vendió la totalidad de su participación en la empresa de servicios de agua PrimeWater al magnate supermercadista Lucio Co. PrimeWater había sido investigada por posibles “irregularidades” por el gobierno en julio.

Bob Pender y Mike Sabel

Patrimonio neto: US$ 7,000 millones cada uno

Pérdida anual: US$ 17,700 millones cada uno

Tras tres años flojos para las ofertas públicas iniciales, la salida a bolsa en enero del proveedor de gas natural licuado Venture Global Inc. se perfilaba como el inicio de un gran año para las nuevas emisiones, impulsado por un gobierno favorable a los negocios y un enorme cúmulo de operaciones pendientes. La colocación de Venture Global daría a sus sus cofundadores participaciones valuadas en casi US$ 30,000 millones cada una, y sería la mayor OPI energética en más de una década. Sin embargo, la colocación no cumplió con las expectativas: la tibia demanda obligó a reducir el tamaño de la oferta y la acción cayó más de 70% desde entonces, tras resultados trimestrales decepcionantes y la pérdida de un proceso de arbitraje contra BP Plc, uno de sus mayores clientes.

Michael Saylor

Patrimonio neto: US$ 3,800 millones

Pérdida anual: US$ 2,600 millones

Durante la primera mitad del año, Strategy Inc., de Saylor, fue una de las estrellas del auge cripto, que alcanzó máximos históricos tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 2024 y siguió subiendo a medida que el gobierno implementaba políticas favorables al sector. Strategy fue pionera en el modelo de “empresa tesorera cripto”, al mantener miles de millones de dólares en bitcoin en su balance y vender regularmente acciones adicionales para recaudar fondos y seguir acumulando activos digitales. Ese modelo generó enormes retornos hasta comienzos de octubre, cuando bitcoin marcó nuevos máximos. Sin embargo, poco después la tendencia se revirtió y la caída del valor de bitcoin hundió la cotización de Strategy en más de la mitad, arrastrando el patrimonio de Saylor casi US$ 6,000 millones desde su máximo.

Wang Xing

Patrimonio neto: US$ 7,900 millones

Pérdida anual: US$ 3,500 millones

Wang, cofundador y presidente de Meituan, la mayor plataforma de entrega de comida de China, vio caer su riqueza casi 31% en 2025 después de que la empresa reportara en noviembre su primera pérdida trimestral en casi tres años. Si bien los mercados accionarios chinos tuvieron un año destacado —el índice Shanghai Composite avanzó 18%—, Meituan sufrió por la débil demanda interna y la competencia con Alibaba Group Holding Ltd. y JD.com Inc. Como respuesta a los desafíos locales, Meituan avanzó en su expansión internacional, con ingresos recientes a Brasil y Medio Oriente.