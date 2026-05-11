Ventas de viviendas del mercado inmobiliario crecieron 25% en 2026.
Ventas de viviendas del mercado inmobiliario crecieron 25% en 2026.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Las periferias de la capital, Lima Norte y Lima Este, comienzan a ganar mayor protagonismo en la venta de viviendas nuevas. En un mercado que alcanzó 7,943 unidades colocadas en el primer trimestre de 2026, según el más reciente informe de Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), esta zona registra un crecimiento sostenido, impulsado por precios más accesibles, mayor planificación urbana en el norte y el desplazamiento de la Vivienda de Interés Social (VIS). Sin embargo, factores como el costo de construcción y la coyuntura económica podrían marcar el ritmo de la expansión en estas zonas y otras de la capital en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR

¿Dónde quieren vivir los limeños? Distritos y otras valoraciones de los compradores de vivienda
Personas podrán ser accionistas de proyectos de vivienda: surge alternativa al ahorro
Andiamo con proyectos de vivienda por US$ 45 millones y nuevos formatos en exploración

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.