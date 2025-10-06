Únete a nuestro canal
Con el objetivo de no afectar a las personas que adquirieron un inmueble y aún no pueden acceder a su título de propiedad, la Municipalidad de Miraflores alista la emisión de una ordenanza que viabilizará la entrega de la conformidad de obra a un grupo de Viviendas de Interés Social (VIS) ya construidas.

