La municipalidad de Miraflores presentó el proyecto para el mejoramiento de la pileta del óvalo central de Miraflores, con ello se busca poner al distrito a la vanguardia en materia de infraestructura urbana.

La recuperación del espacio que, en los años sesenta fue incorporada al mobiliario urbano por el entonces alcalde Emilio Rodríguez Larraín, buscará convertirla en un símbolo de la sana convivencia entre la innovación tecnológica y la sostenibilidad, indicó el municipio.

“El mejoramiento de la pileta incluye el contorno del óvalo en el que se instalará mobiliario urbano, veredas, jardineras y palmeras. Estos elementos serán reordenados y protegidos en conjunto para entregar a la comunidad una histórica pero renovada obra”, remarcó el alcalde Carlos Canales.

Cabe mencionar que, la gestión logró el financiamiento de S/5 millones por parte del Mincetur para la realización de la obra.

La Municipalidad señaló que la fuente utilizará agua tratada revolvente, con lo cual se asegura un uso racional del agua, evitando su desperdicio. Además, a través del uso de tecnología LED, el proyecto busca generar eficiencia energética y sin impacto nocivo en el ambiente.

“Lima tiene zonas donde el recurso hídrico es insuficiente. Como municipio, no podemos ser indiferentes ante esta carencia de muchos peruanos”, manifestó el burgomaestre miraflorino.

Finalmente, la pileta del óvalo contará en su interior con dos estanques y una sala de máquinas debidamente acondicionada e impermeabilizada para asegurar un ambiente apto para la instalación de los equipos de bombeo, eléctricos y de tratamiento de agua necesarios para su buen funcionamiento.