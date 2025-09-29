Manrique Rodríguez, Cluster General Manager de InterContinental Lima y Hotel Indigo Lima, destacó que ambos hoteles han superado las proyecciones iniciales desde su apertura. En particular, el hotel boutique Indigo alcanza un notable 85% de ocupación, mientras que el InterContinental registra un 40%.

“La acogida ha sido muy buena. El público local se ha identificado mucho con el hotel. En solo tres meses desde la apertura, ya hemos realizado eventos corporativos de entre 300 y 400 personas. No esperábamos una reacción tan rápida del mercado local”, comentó a Gestión.

Al inicio, se proyectaba una ocupación del 30% para el primer año de operación, considerando que el sector hotelero en Perú aún se encuentra en proceso de recuperación. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente impulsado por eventos deportivos de gran escala.

“Para octubre y noviembre proyectamos una ocupación del 60% en ambos hoteles; en el caso del Indigo, estará completamente lleno debido a un grupo grande que llegará por la final de la Copa Libertadores. Estos picos, impulsados por visitantes que asisten a este tipo de eventos, elevan la ocupación más de lo previsto”, señaló.

Manrique Rodríguez, Cluster General Manager de InterContinental Lima y Hotel Indigo Lima.

Hoteles en Miraflores buscan competir en el mercado gastronómico

Además del enfoque en alojamiento, la cadena ha apostado por consolidarse como un referente gastronómico en el distrito miraflorino. Su propuesta busca competir directamente con los restaurantes locales al ofrecer experiencias culinarias dirigidas no solo a los huéspedes, sino también al público limeño.

“La propuesta gastronómica del hotel está pensada para el mercado local. Lo que buscamos es abrir un abanico de opciones para que el público de Lima visite nuestros restaurantes como lo haría con cualquier otro de la ciudad. Mientras el huésped extranjero busca experimentar los restaurantes de la ciudad, nuestra estrategia ha sido atraer a los limeños a nuestros espacios”, explicó.

Actualmente, el 50% de los ingresos de ambos hoteles proviene del rubro gastronómico (restaurantes y banquetes), y la meta es elevar esa participación. “La idea es competir con los restaurantes del mercado local, como los de Larcomar o Miraflores”, dijo.

De las cinco marcas de restaurantes que gestiona la cadena, Circo y Nau concentran el 30% de los ingresos del negocio gastronómico. “El ticket promedio en nuestros locales oscila entre S/ 35 y S/ 150”, precisó.

“Circo, nuestro restaurante al aire libre, y Nau, de cocina nikkei, se han vuelto muy populares. También contamos con Factory Steak & Lobster (carnes y langostas), The Market de concepto ”Build your own “(construye tu propio plato)” y Nina, este último 100% peruano y en competencia directa con la oferta gastronómica de alrededor del hotel”, explicó.

Como parte de sus planes de crecimiento, también se contempla la optimización de los espacios del hotel mediante un modelo de uso compartido. Uno de los proyectos es transformar una sala del rooftop en un espacio para actividades de bienestar.

“Estamos trabajando con una empresa del sector fitness para implementar sesiones de yoga en la terraza del hotel, iniciativa que esperamos lanzar en noviembre. Además, buscamos que el hotel se convierta en punto de partida o llegada para maratones y competencias de ciclismo en Miraflores”, adelantó.

Actualmente, el 50% de los ingresos de ambos hoteles proviene del rubro gastronómico (restaurantes y banquetes) (Foto: Nau)

InterContinental e Indigo busca captar pasajeros en tránsito con Stop Over

En el marco de su estrategia de alianzas, la cadena hotelera trabaja junto al sector en el programa Stop Over, diseñado para captar pasajeros en tránsito.

“Estamos desarrollando este programa junto con Canatur, LATAM, LAP y otras instituciones, con el objetivo de que los pasajeros en tránsito permanezcan uno o dos días en Lima y disfruten del turismo gastronómico en Miraflores. Asimismo, estamos trabajando con las autoridades para reducir la tasa aeroportuaria y ofrecer descuentos de hasta 25% a estos viajeros. El proyecto podría concretarse antes de fin de año”, detalló el ejecutivo.

El objetivo a corto plazo de la compañía es consolidar su operación en Lima, aunque no descarta la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos hoteleros en otras ciudades.

“Si surge una oportunidad de inversión fuera de Lima, como en Cusco, y cumple con los perfiles que buscamos como grupo hotelero, estoy seguro de que ingresaremos con la marca que consideremos más adecuada y que mejor se adapte a las expectativas de esa ubicación. Podría ser otro InterContinental, un Marriott, Indigo, Choice u otra marca”, señaló, tras agregar que Trujillo y Arequipa también representan buenas plazas, aunque para proyectos de menor escala.

Para el primer año de operación, ambos hoteles proyectan una ocupación media anual del 60%. “Estimamos que los meses de menor demanda, como febrero o marzo, se ubiquen en torno al 40%, mientras que en setiembre y octubre alcancen el 70%. Nuestro objetivo es consolidar los hoteles como un “Place to be” en la ciudad de Lima”, señaló.