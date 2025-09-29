De las cinco marcas de restaurantes que gestiona la cadena, Circo y Nau concentran el 30% de los ingresos del negocio gastronómico (Foto: Difusión).
De las cinco marcas de restaurantes que gestiona la cadena, Circo y Nau concentran el 30% de los ingresos del negocio gastronómico (Foto: Difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El Real Hotels & Resorts, división hotelera del conglomerado empresarial salvadoreño Grupo Poma, afina su estrategia en el mercado peruano con una propuesta que combina hospitalidad, gastronomía y nuevas alianzas. Desde su llegada a Miraflores, los hoteles Real InterContinental e Indigo (que suman cerca de 400 habitaciones) han sorprendido con un desempeño por encima de lo previsto y con iniciativas que buscan posicionarlos no solo como espacios de alojamiento, sino también como polos de atracción para el público limeño y los viajeros en tránsito. Con planes de crecimiento en el horizonte, la compañía apunta a consolidar su presencia en Lima antes de dar el siguiente paso en su expansión regional.

TE PUEDE INTERESAR

Accor renueva propuesta culinaria en Perú: la relevancia del negocio de alimentos y bebidas
Flying Dog Hostels alista ampliaciones en sus sedes: los planes de inversión
Selina, del oasis millennial a tormenta de deudas: ¿qué pasó con sus hoteles en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.