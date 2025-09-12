Flying Dog Hostels. (Foto: Cortesía)
Flying Dog Hostels. (Foto: Cortesía)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

Flying Dog Hostels, firma del Grupo Dos de Mayo, alista ampliaciones y remodelaciones en sus sedes, con lo cual espera consolidar su posicionamiento en el país. La marca proyecta un crecimiento de 10% en la facturación de este año, ello de la mano con un plan de inversión agresivo.

TE PUEDE INTERESAR

Moda, hoteles y restaurantes: ¿Qué pasará con el imperio de Giorgio Armani?
Selina, del oasis millennial a tormenta de deudas: ¿qué pasó con sus hoteles en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.