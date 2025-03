Ximena Gómez, gerente de Mercadeo y Ventas de GHL Hoteles Perú , destacó que nuestro país representa el 15% de los ingresos de la cadena hotelera a nivel regional. “Para nuestra cadena, Perú es el norte en este momento”, dijo a Gestión.

Durante 2024, los ingresos de GHL en el mercado peruano crecieron un 30.5% respecto a 2023, impulsados principalmente por la recuperación del segmento corporativo. “En alimentos y bebidas creció sobre el 35% y la venta de alojamiento estuvo cercano sobre el 30%”, detalló.

El portafolio de servicios de la cadena en Perú abarca alojamiento, restaurantes y eventos, siendo el hospedaje la principal fuente de ingresos, con un aporte del 70%. Sin embargo, los servicios complementarios forman parte clave de su cadena de valor.

“ En El Olivar contamos con salones de eventos con capacidad para más de 800 personas en simultáneo. Uno de nuestros principales salones puede albergar hasta 300 personas, y esta capacidad se replica, en mayor o menor escala, en nuestros demás establecimientos”, explicó la ejecutiva.

GHL tiene presencia en Puno, Cusco, Arequipa y Lima. Actualmente, sus hoteles en la capital mantienen un nivel de ocupación del 60%, mientras que su establecimiento en Yucay (Cusco) destaca con una ocupación del 90%.

“Lima es principalmente un destino corporativo, lo que se refleja en hoteles como El Olivar, en San Isidro, que suelen registrar una ocupación promedio del 60%. En cambio, Cusco se posiciona como una plaza muy atractiva. Solo en diciembre del año pasado, la ocupación en esta ciudad superó el 80%”, resaltó.

A la fecha, la compañía opera siete hoteles a nivel nacional y sumará uno más con la próxima apertura de su marca Sonesta ubicado en Alcanfores 290 en Miraflores.

‘Aspiramos que esta apertura (marcha blanca) este programada para el mes de abril de este año′, precisó la ejecutiva, quien agregó que el nuevo establecimiento contará con 133 habitaciones.

Con esta incorporación, la cadena alcanzará un total de ocho hoteles en el país, que en conjunto ofrecerán más de 700 habitaciones disponibles.

‘Es una cifra significativa y responde al enfoque de crecimiento que estamos impulsando. La compañía busca expandirse con hoteles de más de 100 habitaciones y bajo un formato full service’, añadió.

En línea con esta estrategia de expansión, la empresa está explorando nuevas zonas fuera de Lima para futuras aperturas, aunque por el momento no hay proyectos concretos.

“ Actualmente están en el proceso de negociación varias operaciones. Nuestro interés es seguir creciendo en Perú, no solo en Lima, sino también en otros destinos, tanto corporativos como turísticos . Evaluamos la posibilidad de aumentar nuestra presencia, no solo en las ciudades donde ya operamos, sino también en aquellos destinos en los que aún no estamos presentes ”, explicó.

Además, evalúa la implementación de nuevos formatos gastronómicos en sus restaurantes. “El segmento de alimentos y bebidas es fundamental para nuestra cadena. En esa línea, estamos evaluando diversos formatos, más allá del restaurante tradicional, explorando alternativas que se ajusten a las necesidades del mercado. Actualmente, todo se encuentra en fase de estudios de prefactibilidad”, detalló.

De cara a 2025, GHL se ha trazado como meta comercial crecer entre 8% y 10% en su operación en Perú con respecto al año anterior. “Si contamos las operaciones nuevas, la idea es tener una variación similar a la del año pasado (donde se creció 30.5%)”, resaltó.

GHL tiene siete hoteles en Perú: Sonesta El Olivar (San Isidro), Mercure Ariosto (Miraflores), Sonesta Hotel (Cusco), Sonesta Posadas del Inca Yucay (Cusco), Sonesta Hotel (Arequipa), Sonesta Posadas del Inca (Puno), GHL Hotel Lago Titicaca (Puno).

A nivel regional, cuenta con 65 operaciones u hoteles.

