nhow Lima cuenta con 243 habitaciones distribuidas en 13 pisos.
Minor Hotels Europe & Americas, operador global con más de 560 propiedades en 57 países, anunció la apertura de su primer : nhow Lima. Dicho establecimiento, que abrió sus puertas el 1 de agosto, apunta a transformar la experiencia de con una propuesta que combina diseño, gastronomía de autor y entretenimiento.

El nuevo hotel cuenta con 243 habitaciones distribuidas en 13 niveles. Como parte de la marca lifestyle nhow, reconocida por su enfoque creativo y disruptivo, nhow Lima integra arte, diseño y tecnología para generar experiencias sensoriales con la esencia cultural de la .

Ubicado en el distrito de Miraflores, el hotel se encuentra a solo 35 minutos del y cerca de atractivos como el malecón, galerías de arte y diversos restaurantes.

nhow Lima alberga restaurante Zönico y bar Pagano

En el tercer piso del hotel nhow Lima, se ubica Zönico, un restaurante de alta cocina inspirado en los ocho países conectados por el río Amazonas. Su propuesta fusiona ingredientes regionales con productos peruanos en una interpretación contemporánea de la .

Asimismo, en el piso 13, Pagano se presenta como un bar que busca convertirse en referente de la vida nocturna limeña, combinando mixología de autor, música y diseño.

