La empresa Dalumyne, dedicada a la elaboración de cerámica artística y decorativa, proyecta exportar sus creaciones originales a través de su marca propia, adelantó su gerente general, Emy Magallanes Alarcón, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

“A mediano plazo apuntamos a posicionarnos en los mercados internacionales con nuestra marca ‘Emy Magallanes’. La meta es llevar la historia y tradición de nuestro país al mundo a través de nuestros productos”, manifestó la ejecutiva.

Dalumyne produce cerámica decorativa como esculturas, floreros, ceniceros y sets de baños. Su línea utilitaria está formada por platos, bowls, jarras, candelabros, entre otros elementos, que integran los servicios de mesa. En la fabricación, la empresa utiliza técnicas de alta temperatura con gres y porcelana, esmaltes artesanales, pigmentos naturales y metales preciosos como oro de 24k y platino.

“La visión de la marca no solo se limita a la exportación, sino a influir en el mundo del diseño como una referencia de excelencia, arte y autenticidad”, puntualizó.

Emy Magallanes Alarcón, gerenta general de Dalumyne. (Foto: ADEX)

Exportaciones

Dalumyne dirige el 90% de su producción al mercado internacional, principalmente, Estados Unidos, donde tienen diversos clientes, desde diseñadores independientes (trabajando conjuntamente colecciones completas) hasta boutiques especializadas. Además, exporta a países de la región como Brasil y Colombia, e identificó un interés creciente en Asia, consolidando así una proyección global para su marca.

Sus principales clientes son artistas y diseñadores, con quienes trabaja de forma conjunta en la creación del bosquejo. “La empresa brinda el servicio de fabricación y colaboramos en la parte técnica del diseño”, sostuvo Magallanes.

El dato