Dalumyne se dedica a la elaboración de cerámica artística y decorativa. (Foto: Pv Designer)
Dalumyne se dedica a la elaboración de cerámica artística y decorativa. (Foto: Pv Designer)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa Dalumyne, dedicada a la elaboración de cerámica artística y decorativa, proyecta exportar sus creaciones originales a través de su marca propia, adelantó su gerente general, Emy Magallanes Alarcón, a la .

A mediano plazo apuntamos a posicionarnos en los mercados internacionales con nuestra marca ‘Emy Magallanes’. La meta es llevar la historia y tradición de nuestro país al mundo a través de nuestros productos”, manifestó la ejecutiva.

Dalumyne produce cerámica decorativa como esculturas, floreros, ceniceros y sets de baños. En la fabricación, la empresa utiliza técnicas de alta temperatura con gres y porcelana, esmaltes artesanales, pigmentos naturales y metales preciosos como oro de 24k y platino.

“La visión de la marca no solo se limita a la exportación, sino a influir en el mundo del diseño como una referencia de excelencia, arte y autenticidad”, puntualizó.

Emy Magallanes Alarcón, gerenta general de Dalumyne. (Foto: ADEX)
Emy Magallanes Alarcón, gerenta general de Dalumyne. (Foto: ADEX)
LEA TAMBIÉN: San Lorenzo acelera expansión: más puntos de venta y portafolio cerámico en 2025

Exportaciones

Dalumyne dirige el 90% de su producción al mercado internacional, principalmente, Estados Unidos, donde tienen . Además, exporta a países de la región como Brasil y Colombia, e identificó un interés creciente en Asia, consolidando así una proyección global para su marca.

Sus principales clientes son artistas y diseñadores, con quienes trabaja de forma conjunta en la creación del bosquejo. “La empresa brinda el servicio de fabricación y colaboramos en la parte técnica del diseño”, sostuvo Magallanes.

El dato

  • La planta de procesos de la compañía está ubicada en el distrito de Lurín.
  • Dalumyne trabaja de forma conjunta con diseñadores internacionales en la creación de colecciones completas.
LEA TAMBIÉN: Arte, diseño y confort: La propuesta de 3 concept store en Lima para personalizar tu hogar

TE PUEDE INTERESAR

SNI reclama participación en proceso sancionatorio contra planta cerámica en Ica
Cerámica San Lorenzo evalúa posible aumento de producción en planta de Lurín
Importaciones de inodoros de cerámica china bajo investigación por posible dumping

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.