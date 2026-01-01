Víctor Gálvez, director de Andiamo Inmobiliaria, destacó que la firma peruana cerró el 2025 con un crecimiento del 3% respecto al año anterior, registrando ventas por S/ 25 millones y más de 50 unidades colocadas. “En el último trimestre, colocamos entre seis y siete departamentos al mes en nuestro proyecto en Pueblo Libre, con una absorción del 5.5%, muy por encima del promedio en Lima”, señaló a Gestión.

Dicho desempeño se respalda en una cartera activa de proyectos. En Lurín, por ejemplo, terminaron de vender la totalidad de unidades de un proyecto; y en Pueblo Libre, las viviendas están en proceso de acabados y con miras a entregarse en marzo de 2026, tras una inversión de US$ 10 millones.

“Hace un mes lanzamos un nuevo proyecto en Chorrillos de 200 departamentos. Allí estamos invirtiendo US$ 15 millones, distribuidos en dos etapas”, añadió.

Además del dinamismo en construcción, la inmobiliaria presentó el 2025 una iniciativa de inversión para sus proyectos. “Se trata de Educapital, un vehículo que ha permitido que más de 50 personas inviertan de manera privada en Andiamo. Está previsto que, hacia fines de 2026, esté completamente regulado y se convierta en un fondo inmobiliario, con capital institucional o participación de empresas”, indicó.

Proyecto de Andiamo en fase de construcción, en Pueblo Libre. (Foto: Edificio Piana).

Andiamo invertirá US$ 45 millones en proyectos en Chorrillos y Surquillo este 2026

Andiamo tiene previsto lanzar este 2026 un nuevo proyecto de vivienda social en Chorrillos, que se desarrollará en tres etapas y, a diferencia de anteriores iniciativas, se realizará en asociación con otra inmobiliaria.

“La inversión destinada a este proyecto de más de 400 unidades será de US$ 35 millones, con un desarrollo estimado entre tres y cuatro años. Esperamos que genere ventas por más de US$ 40 millones. El lanzamiento está previsto para abril o mayo de 2026”, comentó el ejecutivo.

Asimismo, contemplan una opción en Surquillo con un proyecto de menor escala, con una inversión de US$ 10 millones y cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre. “Lo interesante de Lima Moderna es la estabilidad de su demanda; es decir, tenemos claridad sobre cuánto se puede vender mensualmente”, afirmó.

Andiamo entrega proyecto en Arequipa y diversifica estrategia para 2027-2028

La estrategia de expansión de Andiamo también contempla el interior del Perú. En Cerro Colorado (Arequipa), cuenta con un proyecto de 100 departamentos con miras a entregarse en enero de 2026.

“Lanzamos este proyecto hace 15 meses junto a un socio local y destinamos US$ 6 millones para su desarrollo (...) No tenemos previsto regresar a provincia por ahora; consideramos que el potencial aún debe madurar más para que tenga sentido mantener una oficina en esa zona”, explicó.

A mediano plazo (entre 2027 y 2028), la inmobiliaria evalúa otro tipo de inversión más allá de la primera vivienda, considerando tres opciones.

“La primera es volver a sacar otra habilitación urbana (ya cuenta con el Condominio La Riaza de venta de lotes); la segunda, edificios mixtos con viviendas y oficinas; y la tercera, edificios para alquiler en zonas periféricas, donde las personas sin acceso a crédito puedan arrendar viviendas o habitaciones”, adelantó.

Andiamo proyecta duplicar este 2026 su ritmo de colocación en todos sus proyectos activos y superar los S/ 50 millones en facturación. “En 2026 tendremos tres proyectos en ejecución, que en conjunto sumarán una oferta de 700 departamentos”, destacó.