La inmobiliaria Andiamo presentó una iniciativa de inversión para sus proyectos en 2025. (Foto: Andiamo Inmobiliaria).
La inmobiliaria peruana Andiamo, enfocada en proyectos de vivienda social en Lima Moderna y Lima Sur, cerró el 2025 con avances en colocación de unidades, nuevos lanzamientos y una estrategia que combina diversificación territorial, alianzas con otros actores del sector y el desarrollo de vehículos de inversión. La firma proyecta mantener ese ritmo en 2026, con proyectos activos en Lima y una cartera que incluye vivienda social, además de la evaluación de nuevos formatos más allá de la primera vivienda en 2027 y 2028.

