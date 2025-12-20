Marcos Tena, gerente de Administración y Finanzas de Tale Inmobiliaria, destacó que la empresa superará las 700 unidades colocadas en Lima al cierre de 2025, con una facturación superior a los S/ 400 millones. Esto representa un crecimiento del 85% respecto a 2024, cuando alcanzó S/ 220 millones.

“La optimización del uso de capital ha sido clave. Este año, por ejemplo, lanzamos nuestra propia gestora de fondos, Alliance Capital, con la que logramos levantar US$ 6 millones destinados a culminar dos proyectos: uno en Surquillo, entregado en diciembre, y otro en Surco, cuya entrega está prevista para enero de 2026”, indicó a Gestión.

Tale impulsa 17 proyectos y afianza presencia en zonas de alta demanda joven

El dinamismo de la inmobiliaria se refleja en su portafolio actual: 17 proyectos en gestión (activos), de los cuales nueve están en etapa de construcción, tres listos para entrega inmediata y el resto en preventa. La apuesta principal ha sido por Lima Moderna, un segmento aspiracional en crecimiento, y en Lima Top, ambos registran un alta demanda entre el público joven.

“Los millennials están concentrados en los mismos distritos donde hoy operamos. De hecho, el 60% de nuestras ventas corresponde a este segmento generacional, que actualmente representa nuestra mayor participación en colocaciones”, señaló el ejecutivo.

En el segundo semestre, Tale inició la construcción de cinco nuevos proyectos en zonas estratégicas de Lima Moderna, Lima Top y Lima Sur (Chorrillos). Entre ellos destaca Torre Tale Primavera, en San Borja, que con más de 450 unidades y una inversión de US$ 55 millones, se posiciona como el proyecto más grande de la empresa.

El proyecto más emblemático de la empresa es Torre Tale Primavera (San Borja) y cuenta con 455 unidades. (Foto: Tale Inmobiliaria).

En paralelo al avance de estas obras, la firma impulsa cinco nuevos proyectos en etapa de preventa, ubicados en Miraflores, San Isidro, Surquillo y Chorrillos, cuya construcción está prevista entre el segundo y tercer trimestre de 2026. En ellos, la inmobiliaria invierte cerca de US$ 15 millones. Fuera de este monto, destaca el proyecto The Wave, ubicado en el malecón de Miraflores, que recibe una inversión adicional de US$ 10 millones.

La fórmula financiera detrás de estas iniciativas ha sido cuidadosamente estructurada. “Tale asume aproximadamente el 20% del costo total de cada proyecto; otro 20% proviene de la preventa, y el diferencial, que oscila entre el 55% y 60%, es financiado por la banca”, detalló.

Tale proyecta 400 nuevas unidades en Lima y prepara su ingreso a Texas en 2026

Con miras al 2026, Tale ya tiene en cartera cuatro nuevos proyectos ubicados en Surco, Miraflores, San Miguel y Pueblo Libre. “Son proyectos que están por salir de nuestro pipeline y entrar en fase activa de manera progresiva“, indicó el ejecutivo. Estas iniciativas requerirán una inversión de US$ 15 millones para la adquisición de terrenos —que se realizará en el primer trimestre del próximo año— y contemplan el desarrollo de casi 400 unidades adicionales.

Su expansión también cruza fronteras. En Europa, la inmobiliaria desarrolla actualmente dos proyectos en Palma de Mallorca y Cala Bona (España), que registran un avance del 70% y un 30% de unidades colocadas, respectivamente. “Estarían por entregarse en 2027″, adelantó.

Además, la compañía evalúa sumar dos nuevos proyectos en Málaga y Estepona, ubicadas en la costa española, con una inversión estimada de 30 millones de euros (US$ 35.3 millones) para el próximo año.

Venta de departamentos en Palma de Mallorca en España.

Aunque la estrategia inicial contemplaba consolidarse primero en Europa, los planes han evolucionado. Hoy, Tale prepara su ingreso al mercado inmobiliario estadounidense con un primer proyecto en Austin, Texas, enfocado en lotes de vivienda.

“Estamos llevando una inversión superior a los US$ 10 millones a Estados Unidos. Nos hemos asociado con un socio general (general partner) de peso en ese mercado para entrar directamente en el negocio de vivienda americana. Es un proyecto de real estate centrada en lotes para viviendas horizontales, un segmento en el que estamos incursionando para el primer trimestre de 2026”, señaló el ejecutivo.

De cara a 2026, la expectativa en el mercado peruano es cerrar con la venta de 1,000 unidades inmobiliarias, lo que implicaría un crecimiento del 40% y una facturación estimada de más de S/ 500 millones. “Y desde nuestra gestora de fondos, el objetivo es duplicar la inversión realizada este año, en línea con el incremento de proyectos que tenemos en cartera”, añadió.

