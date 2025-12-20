Tale negocia su ingreso al mercado estadounidense con un importante socio estratégico. (Foto referencial/ Telemundooaustin.com)
El grupo Tale Inmobiliaria, con una presencia consolidada en Lima Moderna y Lima Top, despliega un portafolio activo de proyectos en Lima y anuncia nuevas iniciativas en Estados Unidos y Europa. La constructora y desarrolladora inmobiliaria estructura su crecimiento a través de una gestora de fondos propia y mantiene el foco en zonas urbanas con alta demanda habitacional.

