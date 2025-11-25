La inmobiliaria Momento afina su hoja de ruta para los próximos dos años con una estrategia centrada en Miraflores y en un portafolio de proyectos de baja densidad orientados a un segmento exclusivo. (Foto: Momento Grupo Inmobiliario).
La inmobiliaria Momento afina su hoja de ruta para los próximos dos años con una estrategia centrada en Miraflores y en un portafolio de proyectos de baja densidad orientados a un segmento exclusivo. (Foto: Momento Grupo Inmobiliario).
Momento Grupo Inmobiliario inició operaciones en 2003 con Punta Hermosa como su primera plaza, consolidándose en uno de los balnearios más dinámicos del sur de Lima. Desde entonces, ha desarrollado 22 proyectos en la zona, principalmente en los sectores de Caballeros y Señoritas, dirigidos a un segmento top y con propuestas frente al mar que replican estándares de hotelería. En los últimos años, la compañía preparó su ingreso al mercado de Lima Top, específicamente en Miraflores, donde ahora busca acelerar su ritmo de inversiones en los próximos años.

