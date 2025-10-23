Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con 14 años de trayectoria en el mercado inmobiliario, Inmgenio se prepara para un cambio trascendental de cara al 2026: dejar atrás su modelo de constructora inmobiliaria para transformarse en un fondo empresarial. En ese contexto, ¿cuáles son los planes que la compañía se ha trazado para el próximo año? Su director ejecutivo, Erick Escudero, detalló a Gestión los pasos que marcarán esta nueva etapa, los factores que están impulsando el crecimiento de su facturación y los nuevos desarrollos que ya se perfilan en la mira del grupo empresarial.

TE PUEDE INTERESAR

La IA ya resuelve consultas a clientes de inmobiliarias, su uso se expande a más actividades
Venta de unidades inmobiliarias creció 25% hasta julio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.