Los proyectos en cartera de Ecohabitat priorizan la vivienda social, edificios multifamiliares, con un alto contenido de sostenibilidad. (Foto: Ecohabitat Inmobiliaria)
Ecohabitat Inmobiliaria acelera su posicionamiento en Lima Moderna con una estrategia de expansión que combina nuevos desarrollos, inversión sostenida y una creciente colocación de unidades. La firma, fundada en 2019, apunta a consolidarse en distritos con alta demanda residencial, mientras proyecta escalar su ritmo de ejecución hacia 2030 y evalúa nuevas adquisiciones de terrenos para sostener su crecimiento.

