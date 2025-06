Ian Kishimoto, gerente general de Alerces Inmobiliaria, destacó que durante el primer trimestre de 2025 la empresa ha registrado un desempeño positivo, impulsado principalmente por las bajas tasas de interés que han facilitado el acceso al crédito hipotecario.

“A nivel de ventas, hemos logrado mantener el mismo ritmo que el año pasado, a pesar de que nuestros proyectos ya están en una etapa avanzada y contamos con menos stock. Eso lo considero positivo, ya que vender con inventario limitado siempre es más difícil”, dijo a Gestión.

En sus dos proyectos, ubicados en Miraflores y Lince, mantiene un promedio de entre dos y tres departamentos colocados por mes. “Lince presenta una mayor agilidad comercial en comparación con Miraflores, debido a la intensa competencia generada por la creciente oferta de nuevos desarrollos inmobiliarios”, dijo.

El dinamismo en la demanda de vivienda también se refleja en el creciente interés por nuevos terrenos.

“Aún persiste un desfase entre la oferta y la demanda de vivienda. Dado que el interés se mantiene, también se refleja en el mercado de terrenos. Hoy en día, cuando aparece un nuevo terreno, rápidamente surgen varias inmobiliarias interesadas, ya sea presentando ofertas o iniciando negociaciones, algo que no era tan común hace algunos años”, señaló.

Ian Kishimoto, gerente general de Alerces Inmobiliaria.

Los proyectos activos de Alerces Inmobiliaria

Dentro de su portafolio, la inmobiliaria tiene dos proyectos. El primero, el más antiguo y que aún sigue a la venta, está en Lince.

“Ya el edificio está terminado, solo nos quedan 10 unidades (...) Nuestra idea era que, al estar allí, se sienta como si estuvieras en San Isidro, pero sin tener que pagar los precios de ese distrito, ya que está a solo dos o tres cuadras de distancia”, afirmó.

Después, está el edificio Founder, en Miraflores, el cual se encuentra en construcción y está el 40% vendido. “Estamos terminando el quinto nivel del sótano, estamos a buen ritmo de obra. Además, el proyecto cuenta con un espacio de coworking grande”, destacó.

La empresa ha aumentado su nivel de inversión con cada proyecto. Por ejemplo, en el edificio de Lince se destinó US$ 8 millones, en el segundo fue de US$ 10 millones; ahora con el lanzamiento de su tercer proyecto alcanzará los US$ 15 millones.

Alerces lanza su tercer proyecto en Lince

A finales del año pasado, la inmobiliaria adelantó a este medio el lanzamiento de un tercer proyecto para 2025, el cual entrará en fase de preventa en julio con previsiones de entrega en los próximos dos años.

“Entre el primer y segundo trimestre concretamos la compra de un terreno para este nuevo proyecto en Lince. Será un edificio de 23 pisos con 126 departamentos”, comentó el ejecutivo.

Dicho edificio está enfocado para jóvenes que buscan una vivienda propia o una opción de inversión.

“Hemos pensado en un público joven que trabaja cerca y busca un precio accesible. Al mismo tiempo, el proyecto resulta atractivo para inversionistas, ya que los departamentos tienen metrajes pequeños y se alquilan con gran rapidez, lo que los hace altamente rentables”, explicó.

De hecho, ya hay personas interesadas en adquirir unidades del proyecto como inversión, con la intención de alquilarlas. “En esos casos, la rentabilidad alcanza entre 8% y 9% anual, bastante por encima del promedio en Lima, que se sitúa en torno al 6%”, señaló.

Aunque la nueva edificación será de uso residencial, el ejecutivo adelantó que el primer piso será una zona comercial de unos 100 m2.

Dicho espacio será administrado directamente por la inmobiliaria, evitando la tercerización del servicio. “No vendemos las áreas comerciales porque, si lo hiciéramos, el nuevo dueño podría instalar un negocio que no guarde armonía con los propietarios”, explicó.

El objetivo de la inmobiliaria es terminar de vender antes de terminar de construir porque las expectativas que tienen en el proyecto son bastante buenas.

“Estamos esperando el lanzamiento de este nuevo proyecto para dar el impulso que permita desbloquear un crecimiento importante. Ya de por sí, para nosotros es muy positivo haber mantenido el mismo nivel de ventas a pesar de contar con menos stock”, resaltó.

La estrategia de Alerces: proyectos a largo plazo

De cara a lo que resta del año, la inmobiliaria peruana tiene previsto lanzar un nuevo proyecto, ajustando así sus proyecciones iniciales para 2024, que contemplaban el desarrollo de tres proyectos.

“Todo dependerá del tamaño y las oportunidades que encontremos. Si el nuevo proyecto supera los 23 pisos, me sentiría tranquilo con uno más; pero si es más pequeño, probablemente necesitemos lanzar dos. Al final, todo está sujeto a los terrenos que logremos identificar”, explicó.

Sin embargo, como ya lo había mencionado antes, el plan estratégico de la empresa apunta a contar con cinco proyectos en paralelo hacia el año 2027.

Con ese objetivo en mente, ya viene explorando nuevas zonas en Lima Moderna para futuros proyectos, aprovechando menores costos y mayor potencial de edificación.

“Estamos evaluando zonas atractivas dentro de Lima Moderna, como Surquillo, Jesús María o Pueblo Libre. En estas áreas, los precios aún no son tan elevados como en Lima Top y, además, permiten desarrollar proyectos de mayor altura. Esa escala me permite trasladar el ahorro en costos a los clientes. Esperamos tener novedades al respecto en los próximos tres meses”, concluyó.

