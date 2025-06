José Antonio Choquevilca, fundador y CEO de Leven, indica que su estrategia, que consiste en desarrollar proyectos inmobiliarios más allá de lo tradicional, ha generado que hasta el cierre del primer trimestre de este año logren un avance de 30%.

Con una cartera de cuatro proyectos en desarrollo en Surquillo, que implicarán una inversión conjunta de US$ 12 millones, el que más destaca es The Rev by Leven BTH, una iniciativa que realizan en colaboración con la cadena hotelera BTH, la cual tiene casi todas las unidades colocadas. Este concepto brinda servicios de hotel como room service, housekeeping y lavandería y demanda un desembolso de US$ 3 millones.

Las otras tres iniciativas están situadas en Surquillo, el distrito foco de la inmobiliaria por su ubicación estratégica y cercana a las zonas de Lima Top. En estos proyectos acumulan una oferta de 90 unidades, ya que no son proyectos de vivienda masivos.

Las inversiones en cartera de Leven

Para este 2025, la perspectiva de la inmobiliaria es alcanzar una facturación de S/250 millones con una venta de 120 unidades, mostrando un crecimiento de 50% frente al año pasado. De este modo, tienen contemplado un plan de inversiones de US$22 millones para sacar adelante unos tres proyectos hacia finales de este año, sin embargo, ahora apostarán por desarrollos de mayor volumen de unidades, manteniendo el enfoque en Surquillo.

“Serán proyectos un poco más grandes de entre 90 a 100 unidades cada uno. Estamos en negociaciones con terrenos de más longitud, lo cual nos permitirá desarrollar esta vivienda, pues estamos apostando por un mayor volumen de venta, yendo a un público que recién está empezando a formar una familia y quiere adquirir una vivienda”, explicó Choquevilca, tras añadir que apuntan a tener una oferta diversificada en Surquillo.

Asimismo, el ejecutivo reveló que también tienen en la mira otros distritos más allá de Surquillo. Y es que, actualmente están en negociaciones para adquirir un terreno en Jesús María, donde han observado una importante demanda por parte de ciudadanos de San Miguel y el centro de la capital. De concretarse, sería una iniciativa de 100 unidades con una inversión aproximada de US$7 millones para el próximo año.

Sumado a ello, también tienen interés en desarrollar el mercado del sur de Lima. En este caso, apostarían por un megaproyecto de entre 400 a 500 unidades, siendo el más ambicioso a la fecha, con planes para ejecutarlo en 2026. Y es que, si bien entre el 2025 y 2026 es contar con hasta ocho proyectos a la par, la idea es que en el mediano plazo puedan desarrollar entre 10 a 15 iniciativas en simultáneo.

¿Y los proyectos con cadenas hoteleras?

Consultado sobre si seguirá replicando más proyectos de vivienda con servicios de hoteles, el ejecutivo de Leven mencionó que, dentro de las tres iniciativas que están considerando lanzar a fin de año, están evaluando la posibilidad de que uno de ellos sea en alianza con BTH u alguna otra cadena hotelera.

“Lo estamos evaluando porque ha sido un concepto que ha tenido buen impacto y si lo replicamos será mucho mejor de lo que ya hemos hecho, pues le permita al cliente tener mucho más que un departamento, como accesos al gimnasios en el hotel, áreas comunes o beneficios en las rentas como inversión“, dijo Choquevilca, y añadió que al involucrar a otros hoteles ello podría impactar a los propietarios con más beneficios.