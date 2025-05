“En Miraflores, tenemos Chamberí 145, donde desarrollamos 14 departamentos, de los cuales ya se ha vendido más del 92%. En el caso de Quiñones 280, también en Miraflores, el proyecto contempla 22 departamentos. Y recientemente hemos lanzado Chabrier 136, en San Isidro, con un total de 20 departamentos”, detalla Fleishman.

Respecto a los planes para este año, su objetivo es fortalecer su presencia en el sector premium, por lo que el ejecutivo adelanta que lanzarán “dos nuevos proyectos en San Isidro y en Miraflores al cierre de año, para lo cual destinaremos US$ 23 millones”, señaló.

Lateral Inmobiliaria se ha enficado en el segmento de viviendas de alta gama. El ticket promedio de compra de sus departamentos se sitúa en US$ 600,000. Esto, según su director, por la demanda de viviendas de calidad con una ubicación en zonas de alto valor.

¿Cómo es el modelo de negocios de Lateral?

En el lado del financiamiento, Fleishman señala que estructuran sus desarrollos a través de fondos de inversión privados, con portafolios de 2 a 3 proyectos cada uno. “Los fondos están dirigidos a inversionistas que no solo buscan un rendimiento atractivo, sino también generar un impacto urbano positivo”, detalla.

“El financiamiento de estos proyectos se apalanca en una combinación de equity y deuda privada, canalizada a través de nuestros vehículos de inversión estructurados, donde participan inversionistas estratégicos. Este modelo permite una eficiente asignación de capital, diversificación del riesgo y una alineación sólida de intereses entre promotor e inversionistas”, explica Fleishman.

Las modalidades de participación incluyen tanto instrumentos de equity como deuda, con retornos proyectados de entre 10% y 16% anual. El ticket mínimo para ingresar como inversionista es de US$ 100,000, aunque el promedio invertido por cada uno va de US$ 250,000 a US$ 400,000.

El proyecto Chamberí en Miraflores vendió más del 90% de sus departamentos. (Foto: Lateral)

¿Quiénes son los principales inversionistas?

El 100% de los inversionistas actuales de Lateral son peruanos, y según Fleishman, muchos de ellos han reinvertido en nuevos proyectos. “Cada año sumamos más inversionistas gracias a la transparencia y confianza que transmitimos como inmobiliaria, además de los atractivos rendimientos que obtienen”, aseguró.

El ejecutivo destacó que seguirán apostando por modalidades de inversión flexibles como equity y deuda privada. Así, apalancado en la captación de inversionistas —que según el ejecutivo, crece 30% cada año—, la desarrolladora apunta a consolidarse como un actor clave en el sector de alta gama.