Carlos Taboada, director ejecutivo de Tale inmobiliaria, resaltó que la compañía cerró el 2024 con un crecimiento del 53% en ventas respecto al año anterior, impulsado por la diversificación de su oferta hacia Lima Moderna y la alta demanda en el segmento de precios donde concentra su portafolio. Así, logró una facturación de US$ 62 millones.

“Nuestro segmento se centra en propiedades con precios que oscilan entre US$ 55,000 y US$ 170,000, abarcando aproximadamente el 90% de nuestra oferta. Este rango de precios se alinea con la demanda en distritos como Magdalena, Chorrillos, Surquillo y Surco, donde nos hemos posicionado muy bien", destacó a Gestión.

Actualmente, la inmobiliaria cuenta con cinco proyectos en construcción, que en conjunto suman 935 unidades. Sin embargo, uno de ellos, ubicado en Miraflores, inició su fase de entrega a finales de febrero.

“Estos proyectos se encuentran en Surquillo, Surco, Magdalena y San Isidro, en este último desarrollamos un proyecto boutique (de menor tamaño). La mayoría será entregada entre agosto y noviembre de este año, mientras que el de Magdalena tomará dos años, ya que acaba de ser lanzado”, explicó.

Tale Inmobiliaria: nuevos lanzamientos y reactivación de un proyecto

Para el 2025, la empresa tiene en marcha un pipeline de cuatro nuevos proyectos en San Miguel, San Isidro, Chorrillos y San Borja, cuya construcción iniciará progresivamente desde mayo de este año. “Vamos a aumentar el stock de proyectos en Lima con casi 1,200 unidades más”, comentó el ejecutivo.

“El proyecto más emblemático de la empresa se encuentra en Torre Tagle, San Borja, y cuenta con 455 unidades”, añadió.

La inversión destinada a estos proyectos asciende a US$ 110 millones, con expectativas de generar aproximadamente US$ 136 millones en ventas una vez colocados los departamentos.

Pero, ¿serán estos los únicos proyectos en cartera? El ejecutivo adelantó a este medio que, en los próximos tres o cuatro meses, lanzarán cuatro o cinco proyectos más, además de reactivar un importante desarrollo que estaba paralizado. “Estamos a punto de retomarlo, aunque por ahora no puedo dar más detalles”, comentó.

Proyecto Torre Tale Primera em San Borja

LEA TAMBIÉN: Las cuatro ciudades más atractivas en Perú para comprar inmuebles en 2025

Tale Inmobiliaria en el viejo continente: ¿Sumará otro proyecto?

Más allá del mercado local, la inmobiliaria también ha expandido su presencia a España, donde desarrolla un proyecto de primera vivienda (en construcción) en Palma de Mallorca—una isla reconocida como destino turístico—con un 60% del proyecto vendido. “Para mayo del próximo año pasará a ser entregado”, adelantó el ejecutivo.

Sin embargo, no es el único proyecto que tienen en el viejo continente. También tiene otro proyecto de 67 unidades que han lanzado en la isla. “Entre ambos se ha destinado una inversión de US$ 13.5 millones de euros (US$ 14.1 millones)”, comentó.

“La expectativa en las ventas de estos dos proyectos ronda los 45 millones euros (US$ 48.7 millones)“, añadió.

Además, la empresa anunció que el próximo año lanzará nuevos proyectos en otras ciudades, como Málaga y Estepona, esta última ubicada cerca de Málaga. “Dentro de nuestro plan de expansión para 2026, esperamos ampliar el portafolio con al menos dos nuevos proyectos hacia finales de ese año”, señaló.

Venta de departamentos en Palma de Mallorca en España.

A largo plazo, la compañía planea expandirse al mercado estadounidense, con Florida (Estados Unidos) como su principal punto de entrada.

“Actualmente, estamos analizando el mercado norteamericano y explorando diversas opciones. Nuestra prioridad es consolidar la operación en España y, una vez logrado, evaluar la posibilidad de expandirnos a Norteamérica como nuestro tercer mercado", comentó.

Para este 2025, la meta comercial de la inmobiliaria es alcanzar ventas por US$ 85 millones (a nivel del mercado peruano), registrando un crecimiento de 37% vs. el año anterior.

Dato.

El año pasado, la inmobiliaria entregó tres proyectos en Linsidro (zona ubicada en el límite entre San Isidro y Lince), sumando más de 350 unidades.

Además, sus proyectos se distinguen por su doble perfil, ya que pueden ser utilizados tanto como primera vivienda como para inversión (alquiler o renta). Este enfoque se mantendrá en sus próximos desarrollos.

Tenas que te podrían interesar sobre Inmobiliarias

SOBRE EL AUTOR Edgar Velito Limaylla Redactor de Negocios con enfoque en Industrias, Tecnología y Educación. Anteriormente, exredactor de Economía en Diario El Gobierno. Desde el 2023 es parte de Gestión.