Groü Capital está conformado por tres unidades de negocio, tales como Groü Inmobiliaria, Groü Ingeniería y Construcción, y Groü Terra. En el caso de la primera, el gerente general de la compañía, Helmut Schrader, explicó a Gestión que actualmente están desarrollando un proyecto inmobiliario en Surco. Se trata de un edificio boutique de cinco pisos con 14 departamentos, con un área promedio de 120 metros cuadrados (m2) por unidad.

“El lanzamiento comercial se realizó en junio. Es un proyecto que ya se encuentra con un 50% de avance en construcción y que ofrece una propuesta bastante atractiva, tanto por el segmento al que está dirigido como por su ubicación. Estamos enfocados en los mercados de Lima Top y Lima Moderna”, precisó. En esa línea, detalló que la respuesta comercial ha sido positiva, ya que a nivel de separaciones se ha alcanzado un 15% de avance en un periodo corto, y sin haber iniciado aún una etapa de promoción formal.

“Nos estamos enfocando en un modelo dirigido a un nicho que actualmente está desatendido: personas que buscan viviendas con áreas más amplias. Hoy en día, la oferta inmobiliaria tiende a reducir metrajes para hacer los departamentos más accesibles, lo que ha dejado de lado a quienes buscan espacios más generosos”, explicó. Si bien por ahora su propuesta se concentra en departamentos de más de 100 m2, no descarta incursionar en formatos más compactos, dependiendo de la ubicación y del comportamiento del mercado.

Asimismo, adelantó que, además del proyecto en Surco, ya vienen trabajando en el concepto de dos nuevos desarrollos . “Nuestro foco está en distritos como Surquillo y Lince, y también estamos observando con mucho interés Barranco, que es una locación bastante atractiva para nosotros. Estos dos nuevos proyectos están programados para lanzarse a finales de 2025 , con una inversión estimada de US$ 6 millones, que se suman a los US$ 3 millones invertidos en el proyecto de Surco. En total, proyectamos una inversión de aproximadamente US$ 9 millones en este pipeline inicial”, subrayó.

El ejecutivo agregó que los nuevos proyectos también mantendrán el formato de edificios boutique, aunque destacó que distritos como Surquillo ofrecen parámetros urbanísticos más flexibles. Esto abre la posibilidad de desarrollar unidades ligeramente más compactas, sin comprometer la calidad de los acabados ni el diseño arquitectónico.

LEA TAMBIÉN Casas de campo: mayor demanda abre nuevas zonas para el desarrollo de proyectos

En esa línea, comentó que para 2026 la compañía evalúa incursionar en proyectos de mayor escala, con más unidades, pero sin alejarse de su sello distintivo. “Nos referimos a desarrollos con mayor número de unidades, pero siempre bajo un enfoque boutique”, precisó. Actualmente, el ticket promedio del proyecto que Groü Inmobiliaria desarrolla en Casuarinas asciende a US$ 220,000 la unidad, lo que equivale a aproximadamente US$ 1,850 por metro cuadrado.

Además del proyecto en Surco, Groü Inmobiliaria ya vienen trabajando en el concepto de dos nuevos desarrollos. Foto: Groü Capital

Casas de campo: proyectos en marcha

Las otras dos unidades de negocio del holding, Groü Ingeniería y Construcción y Groü Terra, están enfocadas en el desarrollo de casas de campo, en coordinación con socios estratégicos. “Groü Terra nace de nuestra visión de llevar el desarrollo inmobiliario más allá de Lima. Identificamos una alta concentración de oferta en la capital, por lo que decidimos apostar por un mercado distinto: uno que busca propuestas de eco-living. Nuestra labor comienza con la adquisición de terrenos en ubicaciones atractivas, como el Valle Sagrado en Urubamba (Cusco). Luego, desarrollamos el suelo, lo lotizamos y generamos un concepto urbanístico integral, para finalmente ofrecer los lotes al mercado”, afirmó.

A diferencia de la división inmobiliaria, aquí no se desarrollan edificaciones masivas, sino viviendas campestres. Sin embargo, el valor agregado radica en ofrecer también servicios de construcción personalizados, a través de Groü Ingeniería y Construcción. “Contamos con un portafolio de modelos que incluye desde domos con techos de vidrio, ideales para Urubamba, hasta casas de campo más convencionales”, indicó.

En relación con los proyectos en curso, el ejecutivo detalló que en el Valle Sagrado (Cusco), Groü Terra ha establecido una alianza estratégica con el desarrollador Interra, con quien ya han ejecutado dos desarrollos. El primero es Villa Constanza, ubicado en Huayoccari, un proyecto ya entregado y totalmente vendido. El segundo es Villa Alma, situado en Maras, el cual se encuentra actualmente en etapa de construcción. “Se trata de lotes con una extensión aproximada de 400 m2, con un ticket promedio de US$ 25,000”, acotó Schrader.

A estos se sumarán dos nuevos proyectos programados para lanzarse en el tercer trimestre 2025, también en el Valle Sagrado . “Uno de ellos se desarrollará en Huayoccari como una continuación de Villa Constanza, y el otro estará ubicado en Maras”, precisó.

Adicionalmente, participa como inversionista y promotor en el proyecto Villa Victoria, ubicado en Tarapoto (San Martín), en colaboración con el desarrollador SJ Grupo Inmobiliario. “En este caso, los lotes tienen una extensión de más de 1,000 m2, con precios que oscilan entre US$ 47,000 y US$ 56,000”, detalló.

Con miras al mediano plazo, proyecta ejecutar nuevos desarrollos de casas de campo en Máncora (Piura) y Oxapampa (Pasco). “Ambas zonas forman parte de nuestro pipeline para el período 2026-2027. Son locaciones que evocan inmediatamente el estilo de vida que promovemos, y encajan bien con el perfil de lo que ya venimos desarrollando en el Valle Sagrado y Tarapoto. Están pensadas especialmente para inversionistas extranjeros o familias limeñas de alto poder adquisitivo”, señaló Schrader.

En términos de inversión, remarcó que el proyecto en Tarapoto demandó una inversión de US$ 2.5 millones, mientras que los desarrollos en el Valle Sagrado, suman una inversión cercana a US$ 1 millón. De este modo, la inversión total realizada en estos tres proyectos ronda los US$ 3.5 millones. Por su parte, los dos nuevos desarrollos previstos para lanzarse en el Valle Sagrado en 2025 tendrán una inversión adicional estimada de US$ 1.5 millones.

En conjunto, la inversión total de Groü Capital —entre proyectos ya ejecutados y planificados, tanto en casas de campo como en desarrollos inmobiliarios urbanos— asciende a aproximadamente US$ 14 millones.