La inmobiliaria Leven, que opera desde hace cuatro años, ha sostenido su crecimiento con una apuesta clara por el desarrollo de proyectos de vivienda en dos distritos clave: Surquillo y San Bartolo. En ambas zonas, la empresa se ha trazado la meta de diferenciarse mediante conceptos particulares en acabados y amenidades orientados al bienestar y la personalización, una estrategia que busca replicar en sus nuevas inversiones de largo plazo.

José Antonio Choquevilca, fundador y CEO de Leven, comentó que, en un entorno donde el sector inmobiliario atraviesa un momento especialmente dinámico, con una demanda sostenida por vivienda, la compañía proyecta cerrar 2025 con un crecimiento superior al 100% respecto de 2024. Esto se traduce en ventas cercanas a los US$15 millones, equivalentes a unas 100 unidades.

“En 2024 teníamos varios proyectos en etapa de incubación y este año, al lanzarlos, alcanzamos ventas históricas. Actualmente contamos con seis proyectos en Surquillo y dos en San Bartolo”, explicó.

Según el empresario, este entorno competitivo obliga a las inmobiliarias a ser más creativas en su oferta. Por ello, Leven ha apostado por nuevos conceptos de desarrollo que permiten al comprador seleccionar los acabados y el estilo del departamento. “Hemos desarrollado dos líneas: una orientada a acabados de lujo y tecnología —con parlantes empotrados y domótica— y otra enfocada en el bienestar, donde incorporamos alianzas con Smart Fit y sistemas de filtración de agua”, detalló.

Para 2026, la meta es nuevamente comercializar alrededor de 100 unidades y alcanzar ingresos en un rango similar al de este año. “Nuestra visión a cinco años es consolidarnos como la inmobiliaria referente de Surquillo. A diez años, buscamos ser una de las más representativas del Perú. Y hacia los quince años, proyectamos expandirnos fuera del país; no necesariamente a Estados Unidos, quizá a Japón, Emiratos Árabes u otros mercados donde podamos escalar”, puntualizó.

La apuesta por San Bartolo con un nuevo concepto

La inmobiliaria ya cuenta con un portafolio de tres terrenos en San Bartolo. Si bien el objetivo es desarrollar los proyectos durante el próximo verano, el primero será lanzado en diciembre y marcará el debut del que consideran el primer proyecto wellness del Perú. “Identificamos que la generación centennial está priorizando el deporte y la salud, por lo que la infraestructura incorporará amenidades como spa, sauna seco, fitness center, piscina infinita y diversas áreas orientadas al bienestar”, anotó.

El edificio se desarrollará en un terreno de 500 m² y tendrá 45 unidades de hasta 70 m². El ingreso estimado por ventas asciende a US$5 millones y la inversión total será de US$4 millones, monto que incluye la compra del terreno, el desarrollo, la construcción y los costos preoperativos, además de marketing y ventas.

La empresa también está cerrando alianzas con cadenas como Smart Fit y preparando membresías con establecimientos de la zona para complementar el estilo de vida del proyecto. El ticket promedio es de US$115.000.

Según explicó Choquevilca, su estrategia es enfocarse en proyectos boutique, no en edificios masivos. “Es un desarrollo 100% de Leven Inmobiliaria, sin socios externos. Ya desarrollamos previamente el proyecto Central Park en San Bartolo, de 20 unidades, que se vendió completamente en preventa. La zona tiene un potencial enorme”, afirmó.

Surquillo como eje de desarrollo en Lima Moderna

La inmobiliaria ha elegido a Surquillo como su principal polo de desarrollo dentro de Lima Moderna. Para el próximo año, la compañía planea adquirir alrededor de cuatro terrenos adicionales entre este distrito y el sur de Lima. Según explicó el directivo, sus inversionistas están demandando operaciones de mayor envergadura debido a la proyección que viene mostrando la empresa.

La estrategia contempla adquisiciones de aproximadamente US$4 millones por terreno, lo que supone un desembolso total cercano a los US$16 millones en 2025. “Tenemos planes bastante ambiciosos en Surquillo. En diciembre realizaremos una feria en colaboración con la municipalidad, llamada Surquillo Vive Bonito, para promover que más personas consideren vivir en el distrito, mostrar nuestros proyectos y poner en valor sus atractivos”, señaló el ejecutivo.

En cuanto a los desarrollos previstos para los nuevos terrenos, adelantó que los futuros edificios tendrán entre 15 y 20 pisos, con alrededor de 50 unidades por proyecto. “No buscamos propuestas masivas; nuestro público objetivo son familias que buscan su primera vivienda. En Surquillo no competimos por precio, sino por un buen estándar constructivo y una postventa sólida. Por eso mantenemos ese rango de unidades”, comentó.

Respecto a una posible diversificación hacia otros segmentos inmobiliarios, el directivo indicó que, si bien están atentos a oportunidades, por ahora la empresa se mantendrá enfocada exclusivamente en el desarrollo y comercialización de viviendas.