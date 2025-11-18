Aurora proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento del 20% respecto al ejercicio anterior, proyectando una facturación de S/ 105.2 millones. (Foto: Aurora)
Entre enero y septiembre de 2025, Lima Top registró la venta de 5,336 departamentos nuevos, un incremento del 17% frente al mismo periodo del año pasado, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP). En ese contexto, Miraflores se consolida como uno de los distritos más atractivos en esa zona, impulsado por su infraestructura moderna, acceso a servicios, oferta cultural y comercial, además de un amplio circuito de áreas verdes. Ese dinamismo ha llevado a Aurora Grupo Inmobiliario a priorizar este distrito como eje de su operación desde sus inicios y hacia el futuro, mientras evalúa nuevos proyectos en Lima Moderna.

