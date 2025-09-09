El estudio de Urbania revela que la demanda por compra se concentra en cinco distritos que acumulan el 56.4% del total. (Foto: Andina)
Alejandro Milla
El mercado inmobiliario de Lima atraviesa un punto de inflexión. Según el último Índice de Demanda de Venta de Urbania ,por primera vez en más de tres años la búsqueda de compra de viviendas (51%) ha superado a la de alquiler (49%). Este viraje, aunque leve en cifras, marca un punto de inflexión en las preferencias de los limeños y plantea nuevas preguntas sobre la sostenibilidad del fenómeno. Conozca los principales hallazgos.

