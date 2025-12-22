En los distritos de Lima Moderna aún hay un amplio potencial de desarrollo, con numerosos terrenos y viviendas por reconvertir gracias a la disponibilidad de espacio urbano. (Foto: Odima)
En los distritos de Lima Moderna aún hay un amplio potencial de desarrollo, con numerosos terrenos y viviendas por reconvertir gracias a la disponibilidad de espacio urbano. (Foto: Odima)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El mercado inmobiliario limeño cerró los primeros nueve meses de 2025 con un crecimiento del 22% en ventas y una absorción récord de 4.3%, demostrando señales claras de consolidación. Según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), este impulso responde a una oferta más estratégica, financiamiento competitivo y mayor sofisticación del comprador. Sin embargo, persiste el déficit habitacional que bordea los 1.9 millones de unidades. En ese contexto, el 2026 marca el inicio de una nueva etapa para el sector: más vertical, descentralizada y sostenida. Surquillo, Magdalena y Chorrillos se perfilan como nuevos polos urbanos, mientras Arequipa, Tacna e Ilo entran al radar de los desarrolladores. Las inversiones ya están en marcha.

TE PUEDE INTERESAR

Aurora Grupo Inmobiliario define su ruta de expansión hasta 2031: estos son sus objetivos
Besco llevará Metro y Smart Fit al Rímac: todo sobre el strip center que abrirá en 2026
Albamar incrementa inversión para proyectos inmobiliarios en distritos clave

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.