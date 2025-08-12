En Lima Top predomina la demanda de familias por propiedades de más de 150 m2, debido a la limitada oferta de unidades pequeñas. (Foto: Difusión)
En Lima Top predomina la demanda de familias por propiedades de más de 150 m2, debido a la limitada oferta de unidades pequeñas.
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El mercado de alquiler en Lima atraviesa un momento de cambios, con variaciones que responden tanto a la dinámica de la oferta inmobiliaria como a las preferencias de los inquilinos. La combinación de nuevos proyectos en planos, ajustes en la demanda y la evolución de los distintos segmentos de la ciudad está modificando el comportamiento de precios y generando movimientos diferenciados por zonas y tipologías de vivienda.

