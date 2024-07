Nicolás Sifuentes, gerente general de Icon House, explicó a Gestión que ha aumentado el interés por la compra de departamentos de menor metraje (entre 40 y 85 metros cuadrados) para ser alquilados a través de plataformas como Airbnb y Booking, entre otras, principalmente a turistas que usan el inmueble para estancias cortas. Un ejemplo de este crecimiento es Icon House, que ya administra 25 apartamentos adquiridos por terceros (que representan US$ 3.6 millones en custodia), con el objetivo de cerrar junio con 30 y terminar 2024 con 70 inmuebles (US$ 8 millones en custodia). Esta empresa brinda un servicio de property management que incluye la compra del inmueble, su implementación (financiable), la colocación en portales web, el cobro del alquiler y su administración, cobrando una comisión de 20% de lo que genera el inmueble.

Las propiedades bajo su administración están ubicadas en los distritos de Barranco, Miraflores y San Isidro, zonas preferidas por los turistas que arriban a Lima. “Preferimos estas ubicaciones por dos razones: nos aseguran un ticket promedio por noche y un nivel de ocupación. Además, tenemos la meta de expandirnos hacia otras ciudades turísticas como Máncora (Piura), Paracas (Ica) y Cusco, con un flujo interesante de turistas que aseguran la operación”, afirmó. Esta expansión, especialmente en Máncora y Paracas, se concretaría en verano 2025, mientras que la internacional está proyectada en el mediano plazo, tras la consolidación de la operación en la capital y su llegada a regiones turísticas.

Perfil del inversionistas y ganancia estimada

El ejecutivo comentó que generalmente son jóvenes, entre 25 y 45 años quienes están adquiriendo inmuebles para alquilarlos para estancias cortas, que pueden ser días o meses. “Los mayores de 50 años prefieren el modelo de renta tradicional, que implicar alquilar su propiedad para estancias más largas, lo cual les brinda más seguridad. Este modelo de negocio de renta a corto plazo es variable, estacional y tiene beneficios sobre la renta tradicional”, anotó.

Aunque el alquiler se realiza por días, los dueños de los inmuebles reciben una renta mensual. La ganancia estimada por alquilar un departamento de un dormitorio oscila entre US$ 500 y US$ 800 al mes; mientras que de dos dormitorios entre US$ 600 y US$ 1,200 mensuales. Esta modalidad ofrece varios beneficios sobre el alquiler tradicional, como la eliminación del riesgo de inquilinos morosos o que no desocupen el inmueble, la obtención de 12 rentas mensuales (mientras que en el modelo tradicional una renta corresponde al corredor y pueden pasar hasta tres semanas entre la salida de un inquilino y la llegada de otro), y la disponibilidad del apartamento para uso libre del propietario. Además, de un mantenimiento constante del apartamento.

La rentabilidad sobre la inversión bajo este modelo oscila entre 1% y 2% más que lo que genera la renta tradicional, aunque en el mediano plazo hay un potencial de crecimiento, conforme aumente el arribo de turistas, pudiendo alcanzar niveles similares a prepandemia en dos años.

