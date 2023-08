El portal Airbnb es utilizado sobre todo en la búsqueda de alquileres de corto plazo, por días o semanas, a diferencia de los alquileres tradicionales que se toman por varios meses o años.

A continuación, repasamos tres formas de generar ingresos aprovechando el portal Airbnb:

1. Un propietario, arrienda. Esta es la modalidad tradicional. Un propietario utiliza el portal Airbnb para promocionar el alquiler de su inmueble.

El segmento de alquileres de corto plazo -también llamados temporales- puede resultar más rentable que el alquiler de mayor duración, destacaron especialistas.

“Un departamento bien ubicado, que tenga un 80% de ocupación al mes, al alquilarse por días puede generar hasta 50% más de ingresos que rentarlo por meses”, subrayó Carlos Vourakis, director comercial de MAK inmobiliaria.

Por ejemplo, un departamento que es alquilado por US$ 600 al mes, se puede rentar a US$ 45 por noche, indicó el especialista. En 20 días habrá generado US$ 900.

Pero el mercado de rentas cortas no es para todos los inmuebles, sino para los que tienen alta demanda; y para ello será clave la ubicación. “Esto funciona sobre todo en los distritos de Lima Top, como Miraflores, San Isidro y Barranco, pero también en zonas cercanas como Lince, San Miguel y San Borja”, refirió Vourakis.

Los departamentos con mayor demanda son los de uno y dos dormitorios, señaló por su parte Jean Carlo Rojas, CEO de la agencia inmobiliaria Ciudad y Renta. “Un buen ratio de ocupación es tener alquilado el inmueble durante veinte días al mes. Entre los jueves y domingo se da la mayor demanda, mientras que los días más bajos van de lunes a miércoles”, agregó.

2. Un no propietario, subarrienda. Una segunda alternativa para generar ingresos es que una persona no sea propietaria del inmueble pero lo alquile con la finalidad de subarrendarlo a un precio mayor, de manera que su ganancia será la diferencia entre ambos precios.

El propietario debe estar al tanto de que su inmueble será subarrendado, por lo que ello debe estar establecido en una cláusula del contrato de alquiler, remarca Jean Carlo Rojas, de Ciudad y Renta.

El especialista da un ejemplo de cómo se generan los ingresos vía el subarriendo. Un inmueble puede ser alquilado al propietario a S/ 1,800 al mes. A esto se le suman S/ 400 en costos de mantenimiento y servicios, lo cual da un total de S/ 2,200 al mes.

Entonces, los ingresos que se generen por el subarriendo deben ser mayores a esta cifra para obtener una ganancia. “Por ejemplo, el ingreso vía rentas temporales que podría generar ese departamento podría ser de S/ 4,000 al mes. Si le restas los S/ 2,200 de costo, te quedas con una ganancia de S/ 1,800″, subraya Rojas.

Esta alternativa tiene un importante nivel de riesgo -por el costo fijo del alquiler- por lo que es recomendado solo para inmuebles con alta demanda. Asimismo, podría requerir hacer una inversión para remodelar el inmueble y así hacerlo más atractivo.

3. Un no propietario, administra el inmueble. En esta alternativa, una persona o su empresa se encargará de la administración del inmueble del cual no es propietario. Realizará el trabajo de promoción para lograr el alquiler del inmueble. Los costos (mantenimiento y servicios) serán asumidos por el propietario. El administrador cobrará una comisión que puede variar entre el 12% al 20% sobre los ingresos generados por los alquileres.

En esta modalidad de administración el ingreso que se genera es menor respecto al subarriendo, pero el riesgo también es menor, indicó Rojas. “En cambio, con el subarriendo se pueden generar mayores ingresos, pero el riesgo es mayor y se podría requerir de un capital de inversión para la remodelación”, remarcó.

Para los tres esquemas de renta inmobiliaria Rojas refirió que se debe tener en cuenta que la comisión promedio de Airbnb sobre la tarifa de alquiler es de 3% para el host (propietario, subarrendador o administrador) y 14% para el usuario. Estos costos ya están incluidos en los precios que se anuncian en el portal Airbnb.

Asimismo, los especialistas subrayan que si bien Airbnb es un medio importante de promoción de los inmuebles, también se deben emplear las distintas redes sociales, las cuales pueden generar un flujo importante de demanda de alquileres.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.