El día de ayer la congresista de la bancada Podemos Perú (PP), Digna Calle, presentó el proyecto de ley N 5599 que busca crear un impuesto para los servicios de estadía corta y establece reglas para su funcionamiento en nuestro territorio nacional.

De esta forma, como indica el mismo proyecto, Perú gravaría las actividades de aplicativos de estadía como es el caso de la plataforma Airbnb. Según la propuesta, la tasa sería de 4% y aplicaría al valor de la reservación o alquiler de las habitaciones, viviendas o departamentos que se ofrecen mediante estos aplicativos.

Además, se plantea que el acreedor financiero del impuesto sean las municipalidades con “la finalidad de mejorar la prestación de los servicios públicos por parte de los gobiernos locales”, dice textualmente el proyecto.

De igual forma la iniciativa de Calle define los servicios de estadía corta como el “alquiler de habitación, vivienda o departamento por un período de hasta treinta (30) días calendarios distinto a lo regulado por el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje y se encuentra exento del cumplimiento de la tramitación de licencia de funcionamiento dada la naturaleza esporádica del mismo”.

Además señala que las plataformas digitales de alquiler de estadía corta son todas las “plataformas virtuales o aplicativos móviles que faciliten la intermediación o alquiler de una habitación, vivienda o departamento por períodos de estadía corta”, con lo que también estarían afectados otros servicios que operan en Perú como Booking o Blue Corner.

Reglas del negocio

Calle también incluye en su proyecto cinco artículos que establecen condiciones básicas para la prestación del servicio de estadía corta en el Perú.

En ese sentido, de ser aprobado, los anfitriones de los espacios alquilados deberán contar con un registro de sus huéspedes que señale sus nombres completos, fecha de nacimiento, motivo de viaje, fechas de ingreso y salida, entre otros datos. Este padrón deberá incluir también la tarifa correspondiente incluyendo los impuestos que se cobren.

Además la propuesta legislativa fija infracciones para este servicio. En ese sentido autoriza a los gobiernos locales a multar a los anfitriones de alquiler en caso no realicen el pago y declaración del impuesto, no registren en la plataforma digital la cuenta bancaria del gobierno local donde se encuentra ubicado el inmueble o no cumplan con los criterios de limpieza y mantenimiento del espacio de alquiler.

De acuerdo al archivo del proyecto de ley, este todavía se encuentra a la espera de ser derivado a alguna comisión del Congreso para su estudio.