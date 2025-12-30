Selene Reque, gerente general de Avenir Grupo Inmobiliario, destacó que la empresa proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento de 23% en ventas respecto al año anterior, alcanzando una facturación cercana a los US$ 50 millones. Este avance responde al dinamismo de su portafolio, compuesto actualmente por seis proyectos activos.

“Uno de ellos ya se encuentra en fase de entrega (Pueblo Libre) y representa el mayor peso en facturación dentro de nuestra cartera. Además, los proyectos en Surco y en el malecón de Chorrillos iniciaron su etapa de construcción en noviembre”, detalló a Gestión.

El impulso comercial también se refleja en el cronograma de lanzamientos. En octubre, Avenir puso en preventa dos nuevos desarrollos: uno en Chorrillos y otro en Magdalena. Mientras tanto, su propuesta en Barranco continúa en fase de diseño, con planes de ser presentada en el primer trimestre de 2026.

“Para el próximo año, manejaremos una cartera con una inversión aproximada de US$ 30 millones y una facturación estimada de US$ 75 millones. Además, es probable que incorporemos dos nuevos proyectos enfocados en primera vivienda durante el primer semestre”, adelantó.

Selene Reque, gerente general de Avenir Grupo Inmobiliario.

Avenir activa su radar inmobiliario en zonas de alta rotación y Lima Norte

Con miras a sostener su crecimiento, la inmobiliaria mantiene una estrategia activa de búsqueda de terrenos. Aunque aún no definen las ubicaciones exactas de sus futuros proyectos, tienen la mira puesta en zonas con alta rotación comercial como San Borja, Lince o Jesús María.

“Si bien estamos explorando zonas de Lima Moderna y Lima Top, nuestra nueva área de inteligencia inmobiliaria ha identificado corredores emergentes con conexión al centro y norte de la ciudad. En ese sentido, también estamos evaluando incursionar en nuevas zonas en desarrollo fuera de Lima Metropolitana”, comentó la ejecutiva.

Esta visión territorial responde al objetivo de diversificar la oferta, atendiendo distintos segmentos socioeconómicos como B, B+ y C, orientados a jóvenes y familias pequeñas. “El modelo de familia ha cambiado notablemente. Por ejemplo, en un edificio que hemos entregado a inicios de año, el 70% de los compradores eran parejas jóvenes sin hijos, y solo el 30% correspondía a familias nucleares con hijos”, señaló.

Otro mercado en el que Avenir está creciendo es el de viviendas adquiridas con fines de inversión. Un caso representativo es el proyecto Costazul, en Chorrillos, donde el 80% de los propietarios son inversionistas. “Se trata de unidades con metrajes reducidos. Este perfil de cliente corresponde a inversionistas que compran un departamento para alquilarlo o esperar que gane plusvalía y luego venderlo”, explicó.

Avenir alista ronda de US$ 1.5 millones para operar como fondo inmobiliario

Este 2025 marca también un punto de inflexión para la compañía. Avenir ha dejado de ser solo una desarrolladora de proyectos específicos para consolidarse como una plataforma inmobiliaria integral, con un enfoque en gestión, modelos financieros y análisis de data de mercado. “Hemos lanzado una nueva marca dentro de Avenir, especializada en análisis de datos y estructuración de proyectos”, destacó la ejecutiva.

Con esta evolución, la empresa se prepara para dar el siguiente paso: crear su propio fondo privado de inversión, con el objetivo de captar capital externo y financiar proyectos residenciales en zonas consolidadas y emergentes. “Estamos proyectando lanzar una primera ronda de inversión por US$ 1.5 millones en el primer trimestre de 2026”, reveló.

De cara al 2026, Avenir estima un crecimiento del 30% en ventas frente al 2025 y la gestión de hasta ocho proyectos residenciales al año, con lo cual busca consolidar su modelo de desarrollo y ampliar su presencia en el mercado.

