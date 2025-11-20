Los nuevos proyectos de Akamai apuestan por espacios con alto potencial de valorización en distritos céntricos de Lima. (Foto: Akamai Inmobiliaria)
Los nuevos proyectos de Akamai apuestan por espacios con alto potencial de valorización en distritos céntricos de Lima. (Foto: Akamai Inmobiliaria)
Sandra Reyes
Paladin Realty Partners, gestora internacional de fondos de capital privado con operaciones en Estados Unidos y América Latina, considera al Perú uno de sus mercados más estratégicos en la región. La firma, especializada en desarrollos multifamiliares a través de su brazo local Akamai Inmobiliaria, viene acelerando su presencia en el país bajo la dirección de Andrés Bautista, Managing Director para la región Andina, quien señaló que Paladin cerrará el 2025 con una facturación de S/ 50 millones, es decir, un crecimiento del 25% frente a los S/ 40 millones registrados en 2024. Asimismo, alistan tres nuevos proyectos inmobiliarios para el 2026. ¿Cuál es su estrategia para el mercado peruano?

