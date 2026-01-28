El mercado inmobiliario de Lima cerró 2025 con cerca de 25,000 viviendas vendidas y una facturación histórica superior a S/11,200 millones.
El mercado inmobiliario de Lima cerró 2025 con cerca de 25,000 viviendas vendidas y una facturación histórica superior a S/11,200 millones.
Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

El mercado inmobiliario limeño cerró el 2025 con un desempeño histórico: las ventas crecieron 19% interanual y la facturación superó por primera vez los S/ 11,000 millones. En ese contexto de expansión general, Lima Este mostró una dinámica particular: mientras sus ventas se mantuvieron prácticamente estables frente al año previo, su índice de absorción retrocedió. Lejos de reflejar una pérdida de compradores, este comportamiento respondió al aumento del stock disponible, que reconfiguró la competencia entre proyectos en esta zona de la capital.

