El edificio Sudamericana, que anteriormente perteneció a Arte Express, es ahora propiedad del fondo de inversión Fibra Prime. Foto: Fibra Prime
El edificio Sudamericana, que anteriormente perteneció a Arte Express, es ahora propiedad del fondo de inversión Fibra Prime. Foto: Fibra Prime
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

¿Cómo ha evolucionado el desarrollo de oficinas clase B o boutique es el Centro Histórico de Lima? Según el último reporte de Binswanger, esta área cuenta actualmente con un stock de 98,000 metros cuadrados (m2) y una tasa de vacancia del 12% al cierre del primer semestre. En este mercado, que hasta hace algunos años era liderado por Arte Express, ha comenzado a destacar un nuevo operador. ¿De quién se trata?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.