Max Medina, research manager de Binswanger, explicó a Gestión que el despliegue de espacios para consultorios es un fenómeno relativamente reciente. “Hace una década, esta categoría no existía en Lima. Su desarrollo ha sido orgánico, impulsado por la necesidad de los profesionales de la salud de contar con espacios adecuados para la atención médica”, señaló.

Esta nueva oferta inmobiliaria surgió como una extensión del mercado de oficinas, pues tradicionalmente los médicos solían adaptar departamentos o locales en galerías comerciales para instalar sus consultorios. Sin embargo, la creciente demanda evidenció una oportunidad.

“Hace unos años, se identificó que más del 30% de los espacios adquiridos en oficinas boutique o de clase B eran utilizados por profesionales del sector salud”, indicó Medina.

Dicha tendencia llevó a varios desarrolladores inmobiliarios a replantear sus estrategias, destinando pisos completos, e incluso edificios enteros, exclusivamente, a consultorios médicos.

Los pilares del segmento de consultorios médicos

Dos factores han sido determinante para el crecimiento de este segmento como una oportunidad de negocio dentro de las oficinas boutique y de clase B: la estabilidad de la demanda y el mejor desempeño comercial de estos espacios, debido a que los consultorios médicos presentan menores niveles de vacancia, mayor velocidad de colocación en el mercado, tanto en venta como en alquiler, y tarifas más altas en comparación con oficinas tradicionales.

“Otro factor que ha dinamizado este nicho es el ticket por unidad. En muchos casos, la inversión requerida es menor a la de un departamento o una oficina convencional, lo que permite que muchas transacciones se concreten al contado o mediante financiamiento directo”, explicó Medina.

Según el estudio de Binswanger, el inventario disponible de consultorios asciende a aproximadamente 16,000 metros cuadrados (m2), distribuidos en 600 unidades a lo largo de seis edificios. Foto: Andina.

Inventario disponible de consultorios en Lima: cuatro distritos concentran oferta

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de consultorios médicos en Lima? Según el estudio de Binswanger, el inventario disponible asciende a aproximadamente 16,000 metros cuadrados (m2), distribuidos en 600 unidades a lo largo de seis edificios. Actualmente, este segmento registra una tasa de vacancia del 5%, reflejo de su alta demanda.

En cuanto a precios, las tarifas de venta oscilan entre US$ 2,700 y US$ 3,500 por metro cuadrado, mientras que las rentas mensuales varían entre US$ 20 y US$ 25 por metro cuadrado, ubicándose por encima de los valores promedio del mercado de oficinas tradicionales.

“Actualmente se han identificado tres proyectos desarrollados exclusivamente para consultorios médicos en venta: Torre Médica, en San Isidro; Qualis, en Pueblo Libre; y dos iniciativas en San Borja: San Borja Medic y Consultorios Parque Norte”, señaló Medina.

Además, agregó que existen proyectos de uso mixto, donde se combinan oficinas boutique con consultorios médicos, como Roosevelt 6000 y Pod La Mar, ambos ubicados en Miraflores.

¿Hay nuevos proyectos en camino? Medina adelantó que al menos dos desarrolladoras inmobiliarias están evaluando iniciativas adicionales en Miraflores , las cuales sumarían entre 5,000 y 7,000 m2 a la oferta actual. Dichos proyectos se encuentran en etapa de planificación y se espera que estén listos hacia el año 2027.

Tendencias emergentes en consultorios médicos

Entre las tendencias que están marcando el desarrollo del mercado de consultorios médicos en Lima, destaca el modelo de coworking médico, que son espacios compartidos diseñados específicamente para profesionales de la salud. Dicho formato, mencionó Medina, funciona de forma similar a un coworking tradicional, pero está adaptado a los requerimientos clínicos, operativos y regulatorios del sector.

"Estos espacios suelen alquilarse por horas, días o bloques semanales. En Lima, una de las empresas que ofrece este servicio es Medyco”, precisó.

Otra tendencia en crecimiento es la consolidación de galerías comerciales especializadas en salud. Un ejemplo es Plaza San Marcelo, en el Centro de Lima, que agrupa una oferta diversa de productos y servicios médicos en un solo espacio.

¿Quiénes están invirtiendo en este segmento? Principalmente, dentistas, psicólogos, dermatólogos, traumatólogos y, sobre todo, médicos estéticos, quienes lideran la demanda por espacios en galerías . Este último grupo está en pleno auge y es el que más está apostando por adquirir consultorios.

Sin embargo, también se observa, según Binswanger, la participación de inversionistas no vinculados al sector salud, que identifican en estos espacios una oportunidad de negocio rentable al comprarlos con el objetivo de alquilarlos a terceros.