Breña y el Cercado de Lima vuelven a captar la atención del mercado inmobiliario. En enero del 2026, Albamar Grupo Inmobiliario anunció el lanzamiento de dos nuevos proyectos de vivienda en Lima Centro, en un contexto de mayor demanda por unidades formales, bien ubicadas y con acceso a financiamiento sostenible.

Los nuevos desarrollos corresponden a Albamar | Quadra, el primer proyecto de la inmobiliaria en Breña, y Albamar | Flex, ubicado en el Cercado de Lima. Ambos están dirigidos a compradores que priorizan conectividad, funcionalidad y precios más accesibles frente a distritos de Lima Top.

“Estamos apostando por zonas con historia, conectividad y una nueva demanda por vivienda formal. Lima Centro tiene todo para ser una gran alternativa para vivir”, señaló Rodrigo Sarria, gerente general de Albamar Grupo Inmobiliario.

El interés por Lima Centro se ha intensificado en los últimos meses. De acuerdo con datos de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), las ventas inmobiliarias en esta zona crecieron 24% entre enero y setiembre del 2025, en comparación con el mismo periodo del 2024.

Este dinamismo ha sido impulsado por proyectos orientados a jóvenes, familias pequeñas e inversionistas que buscan cercanía al trabajo, buena movilidad y acceso a servicios, sin asumir los precios de las zonas más consolidadas.

NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS EN BREÑA Y CERCADO DE LIMA

El proyecto Albamar | Flex estará ubicado en la intersección de las avenidas Venezuela y Tingo María, frente a una de las futuras estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima.

Será el edificio más alto desarrollado por la compañía, con 28 pisos, 326 departamentos y 13 tipologías de vivienda. Contará con certificación MiVivienda Verde y ofrecerá 13 áreas comunes, entre ellas sala de cine, zona gamer y espacios de coworking con cubículos privados.

Albamar | Flex se ubicará en la intersección de las avenidas Venezuela y Tingo María, frente a una futura estación de la Línea 2 del Metro de Lima. (Foto: Albamar)

En tanto, Albamar | Quadra marcará el ingreso de la inmobiliaria a Breña. El proyecto estará orientado a quienes buscan adquirir su primera vivienda y se ubicará cerca de estaciones del Metropolitano, con acceso directo a avenidas principales, comercio y servicios urbanos.

Incluirá 9 modelos de departamentos, 9 áreas comunes —como coworking, zona de parrillas, gimnasio y espacios pet friendly— y también contará con certificación MiVivienda Verde.

Albamar | Quadra marcará el ingreso de la inmobiliaria a Breña. (Foto: Albamar)

ALBAMAR REFUERZA SU APUESTA EN LIMA CENTRO

La apuesta por Breña y el Cercado de Lima no es nueva para la compañía. En agosto del 2025, Albamar ya había anunciado el desarrollo de proyectos en estas zonas, señalando que apuntaban a compradores que buscan centralidad y acceso a servicios con financiamiento verde.

“Breña y Lima Centro son parte de la nueva Lima en desarrollo. Representan una oportunidad concreta para el comprador que busca centralidad y acceso a servicios sin asumir los costos de zonas más consolidadas”, afirmó entonces Sarria.

Con estos lanzamientos, Albamar refuerza su presencia en Lima Centro, donde ya desarrolla proyectos en distritos como Santa Beatriz, además de mantener operaciones en Lima Moderna y otros puntos de la capital. A la fecha, la empresa suma 15 proyectos activos y 34 desarrollos entregados desde su fundación en el 2005.

Desde una perspectiva urbana, la inmobiliaria estima que ambos proyectos contribuirán a la reactivación económica de la zona.

“Buscamos generar empleo, reactivar el comercio local y contribuir a la valorización urbana de Lima Centro. Estimamos crear más de 1,200 empleos directos e indirectos”, indicó Sarria.

Los nuevos desarrollos se enmarcan en una estrategia que, según la compañía, apunta a descentralizar el mercado inmobiliario y acercar la vivienda formal a zonas con potencial de renovación urbana, en un momento en que Lima Centro vuelve a posicionarse como una alternativa residencial para el 2026.