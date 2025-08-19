Albamar Grupo Inmobiliario anunció el lanzamiento de dos nuevos proyectos en Breña y Cercado de Lima.

Estas nuevas edificaciones estarán ubicadas en la Av. Bolivia y la Av. Tingo María, e irán dirigidas principalmente a compradores que buscan su primera vivienda con acceso a financiamiento verde.

“Breña y Lima Centro son parte de la nueva Lima en desarrollo. Representan una oportunidad concreta para el comprador que busca centralidad y acceso a servicios sin asumir los costos de zonas más consolidadas”, afirma Rodrigo Sarria, gerente general de Albamar Grupo Inmobiliario.

Desarrollos inmobiliarios de Albamar

Con estos nuevos ingresos, Albamar señala que refuerza su presencia en Lima Moderna y Lima Centro, donde ya desarrolla proyectos en distritos como San Miguel, Jesús María, Surquillo, Barranco, Lince, Santa Beatriz e Independencia.

A la fecha, la compañía suma 15 proyectos activos y 34 desarrollos entregados desde su fundación en 2005.

Su plan de expansión incluye proyectos como Albamar | IN+, el edificio más alto de Lima Norte, ubicado en Independencia. Este desarrollo marcó un precedente en la llegada de proyectos de gran escala a zonas tradicionalmente menos atendidas.

“Hemos aprendido que el verdadero valor no está en repetir fórmulas en distritos saturados, sino en leer hacia dónde se está moviendo la ciudad. Apostar por Independencia en su momento fue acertado. Hoy lo es apostar por Breña y Cercado de Lima”, señala Sarria.

Evalúa más zonas de inversión inmobiliaria

La empresa prevé cerrar el año con la entrega de Albamar | Arenales, un proyecto con enfoque en sostenibilidad y funcionalidad urbana. Además, continúa explorando nuevos distritos con potencial de reconversión y densificación ordenada en Lima Metropolitana.

“Cumplir 20 años nos da perspectiva. Hemos pasado de edificar en Lima Top a anticiparnos al crecimiento de Lima Moderna y ahora Lima Centro. La prioridad sigue siendo la misma: desarrollar vivienda accesible, de calidad, y en zonas que permitan construir ciudad”, finaliza el gerente general.