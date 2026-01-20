El mercado inmobiliario de Piura cerró el 2025 con una valorización sostenida del suelo urbano, pese al menor dinamismo del comercio tradicional y a las obras públicas ejecutadas hacia fines de año. La demanda en zonas consolidadas y residenciales impulsó el alza del metro cuadrado y reforzó los ejes más caros de la ciudad.

A detalle, la mayoría de las zonas urbanas de Piura registró incrementos de entre 4% y 6% en el valor del metro cuadrado durante el 2025, pese a la ejecución de obras públicas hacia fines de año. En zonas residenciales, el alza fue más marcada, con incrementos de entre 7% y 9%, mientras que en áreas puntuales la valorización superó el 10%, según Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

La presión inmobiliaria también se trasladó hacia zonas de expansión urbana y terrenos agrícolas periurbanos, donde los precios ya no se ubican en niveles bajos. En estas áreas, el valor del metro cuadrado se sitúa actualmente entre S/ 80 y S/ 200, rangos superiores a los que se observaban anteriormente.

ZONAS MÁS CARAS EN PIURA Y DINÁMICA DEL LITORAL

Las áreas con los valores más elevados continúan siendo los ejes comerciales consolidados de la ciudad. Sectores como Santa Isabel, así como las avenidas Grau y Sánchez Cerro, mantienen los precios más altos del mercado inmobiliario local, asociados a su ubicación estratégica y a la limitada disponibilidad de terrenos.

En el ámbito residencial, Miraflores Country Club concentra algunos de los mayores valores por metro cuadrado. En esta zona consolidada, los precios pasaron de rangos de S/ 1,100–1,300 m2 en el 2024 a niveles de S/ 1,200–1,500 durante el 2025, reflejando incrementos sostenidos. En áreas cercanas al centro, como Miraflores tradicional, los valores se ubican actualmente entre S/ 1,500 y S/ 2,000 por metro cuadrado.

Otras urbanizaciones consolidadas, como Buenos Aires Country Club, Alameda Country Club y Boulevard Park Plaza, también figuran entre las zonas residenciales más valorizadas de Piura, con incrementos por encima del promedio general, impulsados por la demanda de vivienda en sectores de ingresos medios.

Miraflores Country Club y otras urbanizaciones consolidadas registraron precios de hasta S/ 1,500 por metro cuadrado (Foto: OL&AS)

Con respecto a las zonas cercanas a las playas, el comportamiento del mercado es distinto. Los terrenos frente al mar no forman parte de la oferta inmobiliaria urbana estándar, debido a la escasez de suelo habilitado y a la ausencia de proyectos residenciales consolidados en primera línea de playa. Se trata de predios con valores elevados y disponibilidad muy limitada.

La oferta inmobiliaria más cercana al litoral se concentra en el eje Piura–Paita, donde se desarrollan proyectos de diverso perfil, incluidos algunos de vivienda social con enfoque turístico. En estos corredores, los precios del suelo muestran incrementos moderados, cercanos al 4%.

INVERSIÓN PRIVADA IMPULSA COMERCIO MODERNO

El crecimiento inmobiliario en Piura ocurre en paralelo a un mayor dinamismo del comercio moderno, impulsado principalmente por inversiones privadas en centros comerciales.

Durante el 2025, el grupo Intercorp ejecutó una inversión aproximada de US$ 20 millones en Real Plaza Piura, incorporando cerca de 10,000 metros cuadrados adicionales de área comercial, nuevas tiendas, espacios de entretenimiento y un edificio de estacionamientos. Con esta ampliación, la compañía proyecta incrementar en 8% las visitas mensuales.

A ello se suma el anuncio de Mall Plaza, que prevé iniciar en el 2026 una ampliación valorizada en cerca de US$ 26 millones, con la incorporación de 7,200 metros cuadrados de área rentable, una nueva plaza gastronómica y mayor oferta de servicios.

Real Plaza Piura amplió su área comercial en 10,000 m² durante el 2025 tras una inversión de US$ 20 millones.

Sin embargo, el avance del mercado inmobiliario enfrenta limitaciones estructurales. La obtención de licencias de edificación y funcionamiento en Piura puede demorar entre 60 y 120 días, plazos que superan ampliamente lo esperado y encarecen el desarrollo de proyectos formales.

COMERCIO TRADICIONAL Y EFECTOS DE LA OBRA PÚBLICA

En contraste, el comercio tradicional del centro de Piura enfrenta un escenario más complejo. El sector registró un crecimiento de apenas 1.5% en el 2025 y podría cerrar el año con crecimiento nulo, afectado por las obras de reconstrucción vial y drenaje iniciadas hacia fines de año, que redujeron el acceso y el flujo de clientes en zonas clave del casco urbano.

A ello se suma el débil desempeño de la inversión pública, que creció solo 2% en el 2025, impactada por la paralización de proyectos de gran envergadura debido a deficiencias en expedientes técnicos. Un caso emblemático es el del estadio Miguel Grau de Piura, cuya ejecución presenta observaciones técnicas y obligará a la elaboración de un nuevo expediente.

La obra del estadio Miguel Grau de Piura enfrenta observaciones técnicas que obligarán a elaborar un nuevo expediente. (Foto: Andina)

“Estamos muy contentos con estas dos inversiones, pero mientras los centros comerciales siguen creciendo y ampliando su oferta, el centro de Piura se está muriendo. Las pequeñas tiendas y locales están cada vez más afectadas por una mala planificación de las obras del gobierno regional”, señaló Mateo Gómez Matos, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN CARTERA PARA EL 2026

De cara al 2026, se prevé la ejecución de obras públicas de gran envergadura en Piura, entre ellas proyectos viales y de drenaje. Según los Presupuestos Institucionales de Apertura, la inversión pública programada asciende a S/ 3,327 millones, aunque su concreción dependerá de la adecuada formulación de expedientes y la continuidad de los proyectos.

Entre las iniciativas previstas figuran la carretera Catacaos–Sechura, con una inversión cercana a S/ 180 millones, así como proyectos de drenaje de montos similares. En paralelo, se anticipan nuevas inversiones locales, como el desarrollo de un mercado privado en la carretera Piura-Catacaos, con una inversión aproximada de S/ 6 millones.

La carretera Catacaos–Sechura figura entre los principales proyectos viales previstos para el 2026, con una inversión cercana a S/ 180 millones. (Foto: Andina)

A ello se suma la ampliación del terminal de pasajeros del aeropuerto de Piura, proyecto que se encuentra en fase de permisos. Aeropuertos del Perú (AdP) ya invirtió S/ 43 millones en el 2025 en la rehabilitación de la pista de aterrizaje y mantiene prevista una inversión adicional cercana a US$ 200 millones para la ampliación del terminal, cuya ejecución podría extenderse entre 2026 y 2027.