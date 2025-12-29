Bengala Inmobiliaria da el salto al desarrollo de strip malls en Arequipa. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Un formato que viene ganando espacio no solo en la capital, sino también en las regiones, es el de los strip malls. En ese contexto, Bengala Inmobiliaria —con el respaldo del Grupo Inca— se alista para ingresar a este negocio en 2026 en el sur del país, específicamente en Arequipa, impulsada por el dinamismo de la actividad minera que viene atrayendo nuevos servicios. ¿En qué consiste la nueva apuesta?

