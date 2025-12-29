Luis Álvarez, gerente general de Bengala Inmobiliaria Arequipa, recordó que la compañía opera en la Ciudad Blanca desde el 2020. Su primer proyecto fue Vive 500, cuya construcción se inició ese mismo año. Posteriormente, se desarrollaron City Towers, Luxury Towers (I y II), y recientemente lanzaron Prime Towers, a fines de noviembre.

De este modo, la inmobiliaria cuenta actualmente con tres proyectos en la región, cada uno en distintas etapas de desarrollo, algunos ya culminados, otros en ejecución y el más reciente en fase de lanzamiento. Con este portafolio, alcanza más de 750 departamentos en producción en la ciudad . “La decisión de afianzarnos en Arequipa responde a la identificación de una demanda clara por vivienda de calidad en zonas de alta valorización”, acotó.

Otro elemento destacable es que Arequipa se ha visto particularmente beneficiada por el actual ciclo de inversiones mineras, lo que ha generado un mayor dinamismo económico. Como muestra de ello, comentó que alrededor del 50% de las ventas de la compañía se realizan al contado, un indicador que refleja la liquidez existente en el mercado local. “Viendo esa oportunidad es que comenzamos a desarrollar proyectos en Arequipa”, expresó el ejecutivo, al tiempo que añadió que la demanda continúa creciendo, lo que ha reforzado la decisión de seguir ampliando su presencia.

El crecimiento económico de Arequipa abre paso a nuevos formatos comerciales, y los strip malls se posicionan como la próxima apuesta inmobiliaria en la ciudad. Foto: Bengala Inmobiliaria

Lo que viene en 2026

De cara al 2026, el ejecutivo detalló que Prime Towers, lanzado el 28 de noviembre, iniciará su construcción en febrero del próximo año. Asimismo, a mediados del 2026 la inmobiliaria lanzará un nuevo proyecto de casi 300 unidades, con lo cual la compañía superará las 1,000 unidades inmobiliarias desarrolladas en Arequipa desde su ingreso a la ciudad hace seis años.

En Prime Towers se contempla edificar 218 departamentos, desarrollados en dos etapas, y tendrá un enfoque mixto. Este incluirá 1,500 metros cuadrados (m2) de oficinas boutique y 6,000 m2 destinados a un strip mall , marcando así el ingreso de la compañía a un nuevo segmento del negocio inmobiliario en la región.

Sobre el componente de oficinas, el directivo recordó que Bengala cuenta con experiencia previa en este segmento, tras haber comercializado cerca de US$ 6 millones en oficinas del proyecto City Towers, cuyas ventas culminaron en 2023. Indicó que la buena absorción de estos espacios, ubicados en uno de los edificios más representativos de la ciudad, evidenció una necesidad creciente de oficinas boutique en Arequipa.

Estas nuevas oficinas, de entre 35 y 50 m2, están orientadas a inversionistas que buscan tickets más accesibles, con el objetivo de generar plusvalía y rentabilidad. Añadió que la decisión de incorporar este formato no responde solo a experiencias previas, sino a la demanda creciente que viene observándose en la Ciudad Blanca.

En ese contexto, subrayó que la minería se ha convertido en el principal motor económico de la región. Como referencia, mencionó que en los próximos años se invertirán más de US$ 7,000 millones en proyectos mineros. Estas inversiones, sostuvo, generarán un efecto multiplicador en el sector inmobiliario y en los servicios conexos, impulsando la llegada de nuevas empresas y, con ello, una mayor demanda por oficinas.

Paralelamente, la inmobiliaria viene evaluando nuevas zonas de alta demanda y revalorización, como Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara y el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. En estos distritos, indicó , la compañía analiza el desarrollo de dos nuevos proyectos, aún no cerrados, que podrían concretarse en 2027 y sumar alrededor de 2,000 unidades adicionales, manteniendo su enfoque en proyectos premium ubicados en las zonas de mayor poder adquisitivo de la ciudad .

Al respecto, detalló que este tipo de proyectos suele tener una vida comercial de entre cuatro y siete años, periodo necesario para absorber un volumen de aproximadamente 2,000 departamentos. No descartó, en tanto, la incorporación de nuevos proyectos adicionales dentro del pipeline de la compañía.

A la fecha, la empresa ya ha invertido alrededor de US$ 63 millones en Arequipa en los proyectos actualmente ejecutados. Para el próximo año, afirmó, se prevé iniciar inversiones adicionales por unos US$ 55 millones. Mientras, los futuros proyectos que contemplan demandarían una inversión aproximada de US$ 145 millones.

De concretarse este plan, sostuvo, la inversión acumulada de la compañía en Arequipa alcanzaría cerca de US$ 250 millones.

Desde vivienda premium hasta comercio de cercanía: la inmobiliaria diversifica su portafolio en Arequipa con un proyecto que combina residencias, oficinas y retail. Foto: Andina

El salto al negocio de strip mall

Con Prime Towers, Bengala Inmobiliaria dará su primer paso en el desarrollo de strip malls en Arequipa. Al respecto, la cabeza del negocio de la compañía en la región sostuvo que en este proyecto inmobiliario se contempla la construcción de un strip center de 6,000 m2 de área rentable, que integrará diversos usos comerciales.

En detalle, el componente comercial estará conformado por tiendas ancla —entre ellas un supermercado, un gimnasio y una tienda de descuentos—, además de una zona gastronómica con restaurantes, en reemplazo del tradicional food court. El proyecto también incluirá tiendas retail y de conveniencia.

Este strip mall se ubicará en el distrito de Cerro Colorado, en la zona de Challapampa, una de las áreas de mayor valorización de la ciudad. “El proyecto apunta a un ticket superior, acorde con el perfil socioeconómico de los residentes de la zona, que concentran los mayores ingresos de Arequipa”, expresó.

Al cierre de 2025, ya existen negociaciones avanzadas con los operadores de las tres tiendas ancla, las cuales serán las principales generadoras de tráfico del strip center. Añadió que, si bien también hay interés por parte de operadores de menor tamaño, la comercialización de estos espacios se intensificará una vez cerrados los contratos con las anclas.

En cuanto al cronograma, acotó que la construcción del strip mall se iniciará en febrero del próximo año, y que las primeras tiendas ancla abrirían hacia fines del 2026 , coincidiendo con la campaña navideña. Si bien evitó adelantar los nombres de los operadores de las tiendas anclas, aclaró que se trata de empresas líderes a nivel nacional, incluyendo una gran cadena de supermercados, una tienda de descuentos con presencia en más de 120 locales en el país y un gimnasio de gran formato.

Para este desarrollo, Bengala Inmobiliaria se ha asociado con On Retail , empresa especializada en el desarrollo de proyectos comerciales y responsable de iniciativas como KM 20 de la ‘Foquita’ Farfán y Pardo 200, entre otras. “La alianza con On Retail responde a su conocimiento del mercado y a su relación directa con las principales marcas comerciales, lo que nos permite generar los primeros contactos y avanzar en la suscripción de contratos con operadores ancla y tiendas especializadas”, indicó.

On Retail, en concreto, acompañará el proyecto en tres etapas: en la concepción del desarrollo; luego, en la comercialización de los espacios; y finalmente, en la administración del modelo de negocio, mientras que Bengala mantiene la propiedad del activo inmobiliario.

Sobre las razones para incursionar en este nuevo segmento, el directivo sostuvo que la compañía, con 12 años de trayectoria en el mercado inmobiliario, ve en los strip malls una oportunidad de crecimiento alineada con su experiencia en proyectos de uso mixto. En ese sentido, adelantó que, si bien el desarrollo de Arequipa será el primer strip mall de la firma, ya se viene trabajando en una iniciativa similar en Lima .

Puntualmente, se encuentra negociando un terreno de gran tamaño en la capital, que dará lugar a un proyecto de uso mixto con una amplia zona comercial y cerca de 600 departamentos. Este proyecto, añadió, podría cerrarse durante 2027 y estaría ubicado en el distrito de Surquillo . “El desarrollo previsto en Lima replicaría el mismo concepto de Arequipa, combinando viviendas con un strip mall, un formato de menor escala que los centros comerciales tradicionales”, subrayó.

La inmobiliaria iniciará en 2026 la construcción de su primer strip mall en Arequipa como parte de un proyecto mixto, impulsado por el dinamismo minero y con miras a replicar el formato en Lima. Foto: Andina

Participación del Grupo Inca

Por último, Álvarez destacó la participación del Grupo Inca como socio estratégico en los desarrollos de Bengala Inmobiliaria en Arequipa . “Se trata de uno de los grupos empresariales más importantes del sur del país y del Perú, con presencia en diversos sectores económicos, como el textil, la construcción y el turismo, que ha incursionado en el negocio inmobiliario junto a Bengala”, precisó.

En ese marco, explicó que el Grupo Inca participa como accionista en la empresa a través de la cual se ejecutan los proyectos en Arequipa . Aclaró que Bengala Inmobiliaria es una marca de alcance nacional, mientras que el desarrollo local se realiza mediante una sociedad específica, Inmobiliaria Basilea, bajo el paraguas de la marca Bengala, una práctica común en el sector inmobiliario.

“Son accionistas desde 2022. Desde entonces, todos los proyectos desarrollados a partir de Luxury Towers, incluido el strip mall que actualmente se encuentra en preparación, se ejecutan con la participación del grupo empresarial”, puntualizó.