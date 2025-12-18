Hemester apuesta por ampliar su portafolio de gemas, fortalecer su showroom en Surco y concretar dos aperturas en centros comerciales. Foto: Hemenster
Hemester apuesta por ampliar su portafolio de gemas, fortalecer su showroom en Surco y concretar dos aperturas en centros comerciales. Foto: Hemenster
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Con casi siete años en el mercado local, la casa de gemas Hemenster sigue afianzando su concepto en el país. Su gerente general, Jairo Vergara, comentó que la firma nació con una propuesta distinta a la de las joyerías convencionales, apostando por un enfoque centrado en gemas preciosas. “Nos enfocamos en diamantes y en las conocidas piedras preciosas de color, como rubíes, zafiros y esmeraldas”, señaló. En ese contexto, ¿cómo planea crecer en 2026?

TE PUEDE INTERESAR

Las joyas de Warner Bros., HBO y HBO Max que convertirán a Netflix en el gigante definitivo del entretenimiento
Oro y acciones hoy con rara relación: subir inversión o vender joyas, según BBVA y BlackRock
El Louvre sigue cerrado un día después de audaz robo de joyas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.