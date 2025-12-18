Vergara destacó que uno de los rasgos diferenciales de Hemenster es la personalización de sus piezas. La empresa trabaja con diseñadores y maestros joyeros, priorizando la parte técnica de cada gema y garantizando que todas cuenten con las certificaciones necesarias para una compra informada y segura. En relación al 2025, que esta por acabar, el ejecutivo comentó que, pese a la inestabilidad política del año, el mercado respondió de manera positiva. “Cada vez aumenta más la demanda por la alta joyería en Perú. Estamos cerrando el año con un crecimiento aproximado del 20% y apuntamos a mantener ese ritmo en 2026 ”, comentó.

El crecimiento obtenido este año responde, principalmente, a las inversiones realizadas y al fortalecimiento de su portafolio. “El crecimiento se debe a una inversión que hemos realizado este año y que planeamos repetir en 2026, junto con el fuerte impulso a la diversidad de nuestras gemas”, comentó. La firma, dijo, busca no limitarse a los estándares del mercado, sino manejar variedades de gemas preciosas, con una oferta que hoy alcanza cerca de 30 tipos.

Según señaló, esta amplitud les ha permitido posicionarse en la industria y capitalizar tanto la campaña navideña —una de las más fuertes del año— como la demanda permanente por joyería nupcial, que sigue siendo uno de los productos estrella de la marca. Añadió que el sector también viene incorporando criterios de sostenibilidad, un aspecto que, desde su experiencia, gana espacio entre los consumidores.

Con una oferta de cerca de 30 tipos de gemas y un crecimiento anual del 20%, Hemenster proyecta nuevas inversiones, expansión en Lima y el avance de su plan de internacionalización. Foto: Andina

La llegada a centros comerciales para 2026

En términos de inversiones, detalló que este año se destinó un monto ligeramente superior a S/ 2 millones, cifra que esperan repetir en 2026. Parte de esa apuesta está vinculada a la habilitación de su sede principal en Surco, donde se concentrará el showroom y la fabricación de joyería, que actualmente operan por separado debido a temas de permisos.

En esa misma línea, la empresa proyecta ampliar su presencia con nuevos puntos de venta. “ Para 2026 estamos gestionando la apertura de dos locales en centros comerciales, para estar más disponibles para el mercado ”, explicó Vergara. Los distritos considerados son San Isidro y Miraflores, lo que complementaría el showroom ya establecido en Surco.

Junto con la expansión hacia centros comerciales, Hemenster también tiene en agenda su internacionalización, con especial interés en el mercado asiático, principalmente Hong Kong (China) aunque por ahora sin una fecha definida. Vergara recordó que la idea de llevar la marca fuera del país estuvo presente desde el inicio. Durante su formación en gemología —una especialización que solo podía cursarse en el extranjero— evaluó la posibilidad de abrir una sede en Hong Kong o en Perú. Finalmente, la decisión fue apostar por el mercado peruano, donde el concepto tomó forma.

Ese concepto, explicó, se aleja del modelo tradicional de joyería. “No se trata solo de exhibir piezas, sino de acompañar al cliente en un proceso donde la compra de una gema se entiende como una inversión”, comentó.

Ese enfoque se sostiene en la idea de que las gemas y los metales preciosos pueden ser parte de una estrategia patrimonial. El ejecutivo recordó que, solo en el caso del oro, su valor ha crecido alrededor de 800% en los últimos veinte años, lo que lo convierte en un vehículo atractivo para diversificar una cartera.