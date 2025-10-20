El Louvre permaneció cerrado el lunes, un día después de que joyas históricas fueran robadas del museo más visitado del mundo en un audaz robo a plena luz del día que llevó a las autoridades a reevaluar las medidas de seguridad en sitios culturales de toda Francia.

El personal del museo pidió a docenas de visitantes que estaban haciendo fila frente a la entrada de la pirámide de cristal que se retiraran. En un mensaje publicado en las redes sociales, el Louvre avisó que se reembolsará a los visitantes que hayan reservado entradas. No proporcionó detalles adicionales.

El domingo, los ladrones utilizaron una plataforma elevadora para subir por la fachada del Louvre, forzaron una ventana, rompieron vitrinas y huyeron con invaluables joyas napoleónicas, informaron autoridades. El robo ocurrió unos 30 minutos después de que el museo abriera, con visitantes ya dentro, y fue uno de los robos de museos de mayor perfil en la memoria reciente.

Se desarrolló a solo 250 metros (270 yardas) de la Mona Lisa, en lo que la ministra de Cultura, Rachida Dati, describió como una operación profesional que duró solo unos minutos.

El ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, reconoció los defectos en la seguridad el lunes.

“Uno puede preguntarse sobre el hecho de que, por ejemplo, las ventanas no estaban aseguradas, sobre el hecho de que una plataforma elevadora estaba en una vía pública”, declaro Darmanin en la radio France Inter. “Habiendo sido (anteriormente) ministro del Interior, sé que no podemos asegurar completamente todos los lugares, pero lo que es seguro es que hemos fallado”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ordenó a los prefectos de toda Francia que reevaluaran de inmediato las medidas de seguridad que protegen museos y otros sitios culturales y las mejoraran si fuera necesario.

Dati indicó que los investigadores están trabajando con las pruebas encontradas en el lugar.

“Encontramos motocicletas y tienen una placa de matrícula”, señaló Dati en el canal de noticias CNews. “También quiero rendir homenaje a los agentes de seguridad que impidieron que la plataforma elevadora fuera incendiada. Uno de los criminales intentó prenderle fuego, pero lo obligaron a huir. Esto nos permitió recuperar pruebas en el lugar”.

Las autoridades apuntaron que el robo duró menos de ocho minutos en total, incluyendo menos de cuatro minutos dentro del Louvre. “Fueron directamente a las vitrinas, sabían exactamente lo que querían. Fueron muy eficientes”, aseguró Dati.

Dati destacó que el plan “Nuevo Renacimiento del Louvre”, que se lanzó a principios de este año, incluye mejoras de seguridad.

“Cuando se diseñó el Museo del Louvre, no estaba destinado a recibir 10 millones de visitantes”, aseveró.

El plan de 700 millones de euros (US$ 760 millones) está destinado a modernizar la infraestructura, aliviar la congestión y dar a la Mona Lisa una galería dedicada para 2031.

El robo del domingo se centró en la Galería de Apolo dorada, donde se exhiben los Diamantes de la Corona. Las alarmas llevaron a los agentes del Louvre a la sala, obligando a los intrusos a huir, pero el robo ya estaba consumado.

Un trabajador del Louvre filmó a una persona en la Galería de Apolo el domingo por la mañana vistiendo una chaqueta amarilla y de pie junto a una vitrina de cristal, según un video visto y verificado por la televisión BFM. No está claro si la persona es uno de los sospechosos.

Ocho objetos fueron robados, según las autoridades: un diadema de zafiro, un collar y un pendiente de un conjunto a juego vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto a juego de la emperatriz Marie-Louise, segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y el diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de corsage, un valioso conjunto imperial del siglo XIX.

Un objeto, la corona imperial con esmeraldas de la esposa de Napoleón III, la emperatriz Eugenia, que contiene más de 1.300 diamantes, fue encontrado más tarde fuera del museo, dijeron las autoridades francesas.