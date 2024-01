La entrada para el museo del Louvre en París aumentó cerca del 30% por ciento el lunes, de 17 a 22 euros (entre US$ 18,50 y US$ 24) a causa de la inflación y el alza de la factura energética.

Hacía siete años que el Louvre, el museo más visitado del mundo, no aumentaba sus precios. El gran museo en el corazón de París recibió a alrededor de 8,9 millones de personas el año pasado.

El aumento no disuadió a decenas de personas que hacían fila afuera en una fría mañana de lunes. Después de gastar más de US$ 5,000 en billetes de avión desde Australia para ella y su hija, Janelle Manders, de 59 años, dijo que los cinco euros adicionales no iban a cambiar sus planes.

“Estaría dispuesta a pagar el doble del precio”, dijo a AFP. “Es una oportunidad bastante inusual para nosotros, y sé que es caro mantener este tipo de institución en funcionamiento”, agregó, diciendo que estaba especialmente interesada en ver la Venus de Milo.

Otros no estaban tan convencidos.

“Me parece un poco caro para un sitio cultural”, dijo Andrea, un turista italiano de 70 años. El Louvre dice que el aumento es necesario para cubrir los crecientes costos de energía: su factura aumentó un 88% entre 2021 y 2022.

La medida servirá también para extender el horario de apertura.

El museo recuerda que el 40% de los visitantes no pagan en la actualidad: los menores de 18 años sin importar la nacionalidad, personas con bajos ingresos y desempleados, personas con discapacidad, maestros y periodistas.

Otros precios también están subiendo en la capital francesa, que se prepara para albergar los Juegos Olímpicos en julio y agosto.

El precio del boleto de metro casi se duplicará durante los Juegos en julio y agosto. Francia sufrió una inflación de 4.9% en 2021 y 5.2% 2022, respectivamente.