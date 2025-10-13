El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se felicitó este lunes de que el premio Nobel de Economía este año haya sido para el francés Philippe Aghion, compartido con el canadiense Peter Howitt y con el estadounidense-israelí Joel Mokyr, ya que muestra que “el pensamiento francés sigue iluminando al mundo”.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron rindió homenaje a Aghion, nacido en París: “orgullo francés, inspiración mundial”.

Sobre su aportación al conocimiento de la economía, Macron destacó que “con su visión del crecimiento con la innovación, ilumina el futuro y prueba que el pensamiento francés sigue iluminando al mundo”.

El jefe del Estado había encargado al nuevo premio Nobel un informe sobre los retos que plantea la inteligencia artificial, en el que este profesor del Colegio de Francia hizo 25 recomendaciones, en particular poner en marcha un plan de sensibilización y de formación en estas tecnologías e invertir de forma masiva en las empresas del sector para que Francia sea uno de los líderes mundiales.

El Colegio de Francia también manifestó su satisfacción, en un mensaje en su web, por el Nobel de Economía para Aghion y para los otros dos galardonados y recordó que los tres han trabajado “sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el crecimiento económico”.

Aghion, el único de los tres galardonados que reside en Europa, en el pasado instó al presidente Emmanuel Macron a elevar la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años, una reforma central que el Partido Socialista intenta revertir a cambio de su apoyo para aprobar el presupuesto.

Consultado por un periodista sobre qué amenaza representan los aranceles de Estados Unidos para el crecimiento, Aghion fue crítico.

“No me entusiasma la ola proteccionista en Estados Unidos”, afirmó el experto de la London School of Economics y de INSEAD en París. “Eso no es bueno para nosotros, ni para el crecimiento ni para la innovación. Los países europeos deben darse cuenta de que no podemos seguir dejando que EE.UU. y China sean los líderes tecnológicos y quedarnos atrás”.

También destacó cómo la economía europea ha declinado en comparación con la estadounidense, porque “no logramos implementar innovaciones tecnológicas revolucionarias”.

“Las ideas serán más fáciles de encontrar que nunca gracias a la IA, así que la IA tiene un gran potencial de crecimiento”, señaló. “El problema es cómo aprovechar ese potencial, y ahí es donde la política de competencia resulta clave”.

“Aún estoy sin palabras”, dijo Aghion durante la conferencia de prensa por teléfono, en su primera reacción tras conocer el premio.

Joel Mokyr, de la Universidad Northwestern, recibirá la mitad de los 11 millones de coronas suecas (US$ 1.2 millones) del galardón, mientras que Aghion y Peter Howitt, de la Universidad Brown, compartirán la otra mitad.

