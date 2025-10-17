Una boda no es fácil de planear, consta de mucho tiempo de organización y del presupuesto que dispongan los novios para una fiesta perfecta. A esto se suma la luna de miel, viaje que se da posterior a la boda donde los novios disfrutan de tiempo en pareja. De acuerdo a un estudio de Expedia, las parejas elegirían visitar lugares lejanos a su hogar, por ejemplo, destinos de playa (19%), en menor medida, la ciudad (16%) y la naturaleza (15%). Además, en cuanto a hospedajes, prefieren alojamientos de lujo y resorts con todo incluido. Aquí te decimos cuáles son las tendencias en los viajes de luna de miel para este 2023. (Foto: Shutterstock)
A las afueras del Hotel Brown’s de Londres, un portero con elegante abrigo y sombrero de copa acompaña a los huéspedes hasta sus taxis. Dentro, la suite más elegante cuesta US$ 8,100 la noche. El bar sirve deliciosos cócteles por US$ 35. A juzgar por el abarrotado vestíbulo, no faltan visitantes dispuestos a pagar por ese tipo de mimos.

