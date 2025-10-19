Un robo de película se registró este domingo en el museo de Louvre, en París (Francia), cuando un grupo de hombres llegó en moto a dicho recinto y utilizó un montacargas para subir hasta la primera planta y romper las ventanas. A los pocos minutos, ingresaron al interior y sustrajeron joyas de un valor todavía por estimar.

El Gobierno francés confirmó el atraco en el que no ha habido heridos, pero ha obligado a cerrar el museo durante toda la jornada.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, señaló que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre.

Por su parte, el museo se ha limitado a indicar en la misma red que va a estar cerrado este domingo por razones excepcionales.

UN ROBO DE JOYAS DE VALOR INCALCULABLE

En tanto, el ministro francés del Interior, Laurent Núnez, dio detalles del robo, al señalar que un grupo de ladrones sustrajeron en solo siete minutos unas joyas en la galería Apolo del Louvre de “un valor patrimonial e histórico incalculable”.

“Tengo una gran confianza en que muy rápidamente encontraremos a los autores y sobre todo los bienes robados”, declaró Núñez en una entrevista a la emisora France Inter.

El ministro no quiso precisar cuáles son las joyas sustraídas, más allá de que estaban en la galería Apolo, pero Le Parisien indicó que fueron 9 piezas de la colección de joyas de Napoleón y de la colección de los reyes franceses, incluidos un collar, una diadema y un broche.

Lo que sí que explicó es que fueron 3 o 4 personas los que penetraron en el museo utilizando un montacargas, lo que les permitió subir hasta el primer piso. Añadió que los ladrones habían hecho prospecciones previas.

Allí reventaron una ventana y se dirigieron a las vitrinas donde estaban las joyas y una vez con el botín huyeron en moto.

El titular de Interior insistió en que los ladrones actuaron muy rápido, pero también precisó que las fuerzas del orden, que están movilizadas, acudieron inmediatamente. Según dijo, en este tipo de sucesos su nivel de éxito es superior al 50 %.

SE ENCONTRÓ UNA JOYA SUSTRAÍDA

En otro momento, Rachida Dati reveló que los ladrones han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

En una entrevista con el canal TF1 en la que se le consultó por si se había localizado una joya, Dati confirmó que se halló dicho objeto, sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

También reiteró que todo se desarrolló sin violencia y que no hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con profesionalidad.

A LA ESPERA DE UNA REMODELACIÓN

El Louvre va a estar cerrado durante todo el día, sobre todo, para preservar las pruebas del robo con los que van a trabajar los investigadores, que tienen también imágenes de videovigilancia.

La Fiscalía de París, que es quien va a llevar las riendas de la investigación, abrió una investigación por robo de banda organizada y asociación de malhechores criminal. El Louvre es el museo más visitado del mundo y por él pasaron 8.7 millones de personas el año pasado.

Ante los serios problemas de saturación y con una estructura de acogida diseñada en los años 1980 con la famosa pirámide, concebida para 4 millones de visitantes, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció en enero pasado un gran proyecto de remodelación.

Ese proyecto contempla un nuevo acceso en el patio conocido como Cour Carrée.

Con información de EFE