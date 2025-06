Francia ha luchado por dejar su hábito de fumar. Un nuevo decreto de salud pública publicado el sábado tiene como objetivo cambiar eso.

En los próximos días, se prohibirá fumar en todos los parques y recintos deportivos franceses, en playas y paradas de autobús, en un perímetro alrededor de todas las escuelas y en cualquier lugar donde los niños puedan reunirse en público.

En un país donde fumar ha sido glamourizado durante generaciones en el cine y está entrelazado con la imagen nacional, las medidas del gobierno contra el uso del tabaco han encontrado resistencia.

“En Francia, todavía tenemos esta mentalidad de decir, ‘esta es una ley que restringe la libertad’”, dijo a The Associated Press Philippe Bergerot, presidente de la Liga Francesa Contra el Cáncer.

El objetivo de la prohibición es “promover lo que llamamos desnormalización. En la mente de las personas, fumar es normal”, detalló.

“No estamos prohibiendo fumar; estamos prohibiendo fumar en ciertos lugares donde podría afectar potencialmente la salud de las personas y... los jóvenes”.

Fumar en restaurantes, bares y edificios públicos ha sido ilegal desde una serie de prohibiciones en 2007 y 2008. Impuestos cada vez más altos significan que un paquete ahora cuesta más de 12 euros (US$ 14).

Sin embargo, más del 30% de los adultos franceses todavía fuma cigarrillos, la mayoría de ellos a diario, una de las tasas más altas en Europa y a nivel mundial. El Ministerio de Salud está particularmente preocupado porque el tabaco sigue siendo popular entre los jóvenes, citando estadísticas de salud pública que muestran que el 15% de los jóvenes de 17 años fuma. El comercio de cigarrillos en el mercado negro es común.

Más de 200 personas en Francia mueren cada día por enfermedades relacionadas con el tabaco, dijo la ministra de Salud, Catherine Vautrin, en un comunicado el sábado. Eso suma unas 75.000 muertes al año.

En un parque de París, al tiempo que se avecinaba la prohibición, las opiniones eran mixtas.

La parisina Natacha Uzan dio la bienvenida al fin de fumar en los restaurantes. Pero dijo: “Ahora afuera, en los parques, me parece que se está volviendo un poco represivo”.

La prohibición más amplia es una “buena cosa” para Anabelle Cermell, madre de un bebé de tres meses.

“Me digo a mí misma, oh, realmente no es ideal para él, pero no hay mucho que pueda hacer al respecto, o tendría que... no tomar el autobús, no ir a los parques”, señaló.

El gobierno anunció el mes pasado que la nueva prohibición entrará en vigor el 1 de julio. El decreto oficial que introduce la prohibición se publicó el sábado, y un comunicado del ministro de salud dijo que en los próximos días se publicará una orden gubernamental especificando los perímetros establecidos por la prohibición.

Los cigarrillos electrónicos están exentos de la nueva prohibición.

Otros países europeos han ido más lejos. El Reino Unido y Suecia han endurecido las regulaciones sobre el tabaco en espacios públicos. España está extendiendo su prohibición de fumar a las terrazas de cafés y restaurantes, que están exentas de la nueva prohibición de Francia.