La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi determinó que las restricciones impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima a las actividades de almacenamiento, depósito y comercio al por mayor en el Centro Histórico no constituyen barreras burocráticas.

Cabe recordar que, en enero de este año, el organismo declaró que la prohibición contenida en la Ordenanza N° 2711 constituía una barrera burocrática.

No obstante, para la municipalidad, dicha decisión afectaba sus competencias y ponía en riesgo las acciones destinadas a proteger el Centro Histórico de Lima, reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Mundial por la Unesco.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/AFP8nDNZS4 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 15, 2026

Frente a ello, la MML presentó una apelación ante Indecopi el 21 de enero. Posteriormente, la Procuraduría Pública Municipal y el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) sustentaron ante la instancia correspondiente los argumentos legales y técnicos que respaldaban la validez de las disposiciones municipales.

Tras evaluar el caso, la Sala Especializada emitió una resolución el 20 de mayo mediante la cual revocó la resolución emitida en primera instancia, “declarando que las disposiciones municipales de prohibición de actividades de almacenamiento y depósito y comercio al por mayor no constituyen barreras burocráticas”.

Con la decisión de la sala, se confirma que la Municipalidad Metropolitana de Lima actuó dentro del marco de sus competencias, en defensa del Centro Histórico de Lima, el ordenamiento y la seguridad de los conglomerados comerciales.