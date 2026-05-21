La Contraloría General informó que supervisó el uso de más de S/ 1,300 millones transferidos a las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana mediante el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), identificando bajos niveles de ejecución en inversiones, riesgos en proyectos de infraestructura e inconsistencias presupuestales en varias comunas.

Entre el 20 y 24 de abril, más de 100 auditores de la Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana realizaron intervenciones en los gobiernos locales y detectaron casos de mínima o nula ejecución de recursos destinados a inversión pública, además de deficiencias en el registro de información, observaciones presupuestales y problemas de transparencia en la administración de estos fondos.

La entidad recordó que, desde este año, las municipalidades reciben un incremento promedio de 25% en los recursos del Foncomun, los cuales deben destinarse exclusivamente a proyectos de inversión orientados al cierre de brechas de infraestructura y mejora de servicios públicos.

Municipios con baja ejecución

El seguimiento efectuado al uso del Foncomun hasta abril de 2026 reveló que las municipalidades de Miraflores, La Victoria y Pachacámac registraban una ejecución presupuestal de 0% en inversiones financiadas con este fondo, pese a contar con transferencias superiores a S/ 3.6 millones, S/ 10 millones y S/ 42.7 millones, respectivamente.

En el caso de Miraflores, la Contraloría indicó que aún no se habían priorizado ni programado proyectos para ejecutar dichos recursos.

También se identificaron bajos niveles de avance en San Juan de Lurigancho (1.66%), Los Olivos (2.2%) y San Martín de Porres (5.22%). A ello se suman San Luis (10.04%), Villa El Salvador (11.6%) y Carabayllo (11.9%).

Aunque a la segunda semana de mayo algunos municipios mostraron ligeros avances, estos continuaban siendo reducidos. Por ejemplo, La Victoria alcanzó una ejecución de apenas 0.4%; Los Olivos, 2.3%; San Martín de Porres, 6.8%; Villa El Salvador, 12.4%; San Luis, 13.3%; Carabayllo, 14%; y San Juan de Lurigancho, 19.2%.

Según la Contraloría, esta situación podría comprometer la continuidad de proyectos, retrasar el cierre de brechas de infraestructura y afectar la prestación oportuna de servicios públicos.

El organismo de control advirtió riesgos en proyectos de la MML, VMT y Punta Hermosa financiados con recursos del Foncomun. Foto: Controlaría.

Riesgos en proyectos de inversión

El operativo también identificó riesgos en obras y proyectos financiados con recursos del Foncomun en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Villa María del Triunfo (VMT) y Punta Hermosa.

En el caso de la MML, se observó que el proyecto de ampliación del servicio de movilidad urbana en la prolongación de la Vía Expresa Paseo de la República —entre la avenida República de Panamá y la Panamericana Sur, en Barranco, Santiago de Surco y San Juan de Miraflores— no cuenta con la opinión favorable de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La Contraloría advirtió que esta situación podría afectar la integración del sistema de transporte urbano e incluso derivar en la nulidad del proyecto.

En Villa María del Triunfo, los auditores detectaron que cerca de S/ 4 millones originalmente destinados a inversiones habrían sido reorientados hacia el pago de planillas y otros gastos corrientes mediante modificaciones presupuestarias, lo que contravendría acuerdos previos del concejo municipal.

Por otro lado, en Punta Hermosa se reportó la paralización de la obra de renovación del puente en el camino vecinal Puente García Rada–Quebrada Malanche, valorizada en más de S/ 8.6 millones, debido a la falta de autorizaciones y expedientes técnicos, generando retrasos y riesgos sobre la eficiencia del gasto público.

Asimismo, en San Bartolo se identificó que casi el total de los recursos del Foncomun asignados a inversión —más de S/ 1.8 millones— está orientado únicamente a estudios de preinversión, sin contemplar ejecución de obras o adquisición de equipamiento.

La Contraloría señaló además que en San Borja, durante los dos últimos años, la totalidad de recursos del Foncomun se destinó a gasto corriente, como pago de planillas, sin asignaciones para inversión pública.

Observaciones presupuestales

El organismo de control también detectó inconsistencias en el registro y ejecución presupuestal del Foncomun.

En la Municipalidad Metropolitana de Lima se identificaron gastos ejecutados con cargo a estos recursos en partidas que no tenían presupuesto aprobado ni programado para el ejercicio fiscal 2026, situación que, según el informe, podría afectar la transparencia y trazabilidad del uso de los fondos públicos.

Observaciones similares fueron identificadas en las municipalidades de San Miguel y Pucusana.

Por otro lado, en Magdalena del Mar se detectaron diferencias entre el presupuesto aprobado y la distribución programada del Foncomun, debido a que un monto de S/ 1.4 millones no habría sido considerado en el acuerdo de concejo.

En Puente Piedra también se advirtieron discrepancias entre los montos consignados en el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los acuerdos municipales.

La Contraloría indicó que las situaciones detectadas ya fueron comunicadas a las autoridades municipales para que adopten medidas preventivas y correctivas orientadas a asegurar un uso eficiente y transparente de los recursos del Foncomun.